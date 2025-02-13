13 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:12

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:12

DÜZCE ilinde 13 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKTARLA, AKTARLA KÖYÜ YOLU, KAVAKBIÇKI, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde BULUT SK., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 428. SK., 431. SK., 479. SK., 481., 487. SK., 488., 488. SK., 490. SK., 499., 512., ARSAL SK., BARIŞ SK., CEVDET KOMİT CD., DARICI, DARICI SK., KARAYAKA SK., KARTAL SK., KILIÇ, KILIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: POYRAZ, SALLAR mahallelerinde 4561., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 3920. SK., 4151. SK., 4166., 4175., 4178. SK., 4181., 4181. SK., 4182., 4182. SK., 4188. SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 3900., 3934., 3942., 3960., 4172. SK., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 19010., 19011., 19100, 19110., 19120., 19330. SK., 5799., 5799. SK., 5800., 5800. SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, DEDEDÜZÜ, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KIRAN, KIZILÜZÜM, KURU ALI, KUZ, MERKEZ, N KENDISI, ORDULUKARADERE, ÖRENIÇI, YANIKSAYVANT mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, FIRINYANI, GÜNEY, HATIPOGLU, KARATOPRAK, KIRAN, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KIZILÜZÜM/2, KURUALI, KURUALİ MEVKİ, KUZ, MERKEZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, ÖRENIÇI, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE SK., KUGU, KUĞU SK., SARMASIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIK AGACI, DAVUTAĞA, DİLAVER, KAVAKLIK, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KÜPLER, MERKEZ, N KENDISI, YENİCE mahallelerinde BEYLIK AGACI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKÇA SK., İREM SK., SITE, SİTE SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ÇAĞRI SK., EKIN, PALMİYE SK., SEHNAZ, ŞEHNAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD., KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, DEREIÇI, DEREİÇİ, ERENLER, GÜNEY, NAŞLAR, ORHANGAZİ, OSMANCIK, SERENALTI mahallelerinde DEREIÇI, DEREİÇİ MAHALLESİ, ERENLER, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, NAŞLAR KÖYÜ YOLU, ORHANGAZİ KÖYÜ YOLU, OSMANCIK, SERENALTI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, KARAKIRAZ, KARAKİRAZ, SALAVAT mahallelerinde ÇAYIRCIK, çayırlık, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİÇEK, İSTİLLİ, YAMALI mahallelerinde İSTİLLİ KÖYÜ İÇ YOLU, İSTİLLİ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.