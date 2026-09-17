Aile hukukunda yapılması beklenen değişiklikler nedeniyle 13. Yargı Paketi gündemdeki önemini koruyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi maddeleri neler?

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?

Nafaka ve aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren 13. Yargı Paketi, ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI, YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasının ‘’süresiz’’ olmasına dayanak oluşturan düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın ardından nafakanın süresine ilişkin yeni düzenleme hazırlıkları başladı.

Yeni Yargı Paketi ile süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Hazırlanan düzenlemeye göre nafaka süresinin belirlenmesinde evliliğin ne kadar sürdüğü ve tarafların ekonomik koşulları dikkate alınacak.