13 yaşındaki çocuk başka bir çocuk tarafından bıçaklandı!
Kayseri'de babasının otomobiliyle trafiğe çıkan 13 yaşındaki çocuk, daha kavga ettiği çocukla karşılaştı. Çocuklar arasında çıkan tartışmada 13 yaşındaki M.T. bıçaklanarak ağır yaralandı. Scooter ile kaçan diğer çocuk aranıyor.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki sokakta meydana geldi.
Babasının otomobilini alan 13 yaşındaki M.T., iddiaya göre daha önce kavga ettiği çocukla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI
M.T., kavgada bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.T., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay yerinden skuter ile kaçtığı öğrenilen diğer çocuğun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Etiketler: #Kayseri #bıçaklı kavga
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