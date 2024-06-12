13 yıldır firariydi... Alanya'da yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan firari şahıs yakalanarak cezaevine koyuldu.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:36
13 yıldır firariydi... Alanya'da yakalandı
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda A.Y. isimli şahsın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "tefecilik yapmak", "resmi belgede sahtecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca şahsın 13 yıldır firari olduğu tespit edildi. Firari A.Y., Alanya'da yakalanarak hakkında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


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