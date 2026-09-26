133 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanlığı Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili dezenformasyon yaptığı, manipülatif borsa paylaşımlarında bulunduğu ayrıca milli güvenliği hedef alıp İsrail propagandası yaptığı iddia edilen toplamda 133 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aldı. Aktarılana göre, Körfez ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yaydığı ifade edilen 12 X hesabı, manipülatif borsa paylaşımları yaptığı belirtilen 7 X hesabı, milli güvenliği hedef aldığı öne sürülen 21 X hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

Öte yandan, İsrail propagandası yaptığı, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yaydığı iddia edilen 93 X hesabına da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

Böylece toplamda 133 X hesabına erişim engeli getirilmiş oldu.