14 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:40

KOCAELİ ilinde 14 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ANADOLU SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, BALCILAR SK., BAŞAKLI SK., EKVATOR, EKVATOR SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KUŞKONMAZ SK., ÖMER YALÇIN CD., SAKA SK., SİMSAR SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., ZERDECAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BEŞEVLER CD., ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DİŞBUDAK SK., FİNİKE SK., GÜLAĞACI SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., MANAVGAT, MANAVGAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ERENGÜL SK., FATİH CD., ITIR SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KEMER SK., ÖREN SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HASAN TAHSIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, BEŞEVLER, ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., ÇAVDAR SK., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., GAZEL SK., ILGIN SK., ISPIRYE, İSPİRYE SK., KARTEPE. CD., KAYIN SK., KISMET SK., KURDELE SK., MANDALİNA SK., MUSTAFA KEMAL CD., VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ARALYA SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., ÇAY SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, GEYLANİ SK., KARAMAN SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, OZANLAR SK., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde BELEMIR, BELEMİR SK., CUMHURİYET. CD., D-100 KARAYOLU CD., ERAY SK., FESTİVAL SK., GÜNGÖR SK., KIZILKAYA, MILLET, MİLLET CD., SAKIP SABANCI CD., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ULUSOY SK., YENİ CAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde NİZAMOĞLU İSMAİL CD., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE, YENİ mahallelerinde 10. SK., 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI SK., HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNI, LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., CEZMİ SK., DORUK, DORUK SK., NİYAZ SK., PERTEV SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PİRİ REİS mahallelerinde FİLİNGİR SK., NUR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., YALIN SK., YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde KARANİ SK., YEDIVEREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 106. SK., 3120., 3120. SK., 3123., 3125. SK, 3126., 3501., 3501. SK., 3510., 3525, 3540., 3541., 3541. SK, 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3601., 3610., 3705, 3705., 3722., 3730., 3740., 3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3924, 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇORUH SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KARGALI, KARGALI CD., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINAR SK., SEVGİ SK., TEPE HARMAN SK., TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPEMANAYIR mahallelerinde 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3501, 3511., 3525., 3542., 3550., 3559 SK, 3601. SK., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3730. SK., 3740, 3924., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, AKYOL SK., AŞIR SK., AYDOĞDU SK., BOSNA CD., CAN SK., ÇEŞME ALTI SK., DAR SK., DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, FINDIKLAR SK., GÖLCÜK CD., HATIPLER, KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., MELEMEZLI, MEZARLIK SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SEDA SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 448. SK., 458., 458. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 86. SK., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 92. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 212. CD., 214. CD., 2188. SK., DAĞKARA YANŞABA, KUTLU, MESE, MEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR mahallelerinde DENİZCİLER SK., DUT, DUT SK., KAPTAN SK., YAVUZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.