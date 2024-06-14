14 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SAKARYA'da 14 Haziran Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SAKARYA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ilinde 14 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ADAPAZARI ilçesinde 14 Haziran Cuma 12:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ASYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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