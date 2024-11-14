14 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:07

KOCAELİ ilinde 14 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİDÜZÜ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK mahallelerinde CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARZUM, AŞIK SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., CEM SULTAN SK., CEREN, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., DURU SK., ENGİNAR SK., EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORLU SK., KUMLUCA SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, PİYADE SK., PUMA SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BIRLIK, BİRLİK SK., ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., TELEFİRİK CD., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde ENVER PASA, ENVER PAŞA CD., SARIEVLER SK., TELEFIRIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 212. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 228., 230., 230. SK., 245. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 11:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK, ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU CD., DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., EREL SK., ESME BAGDAT, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MADEN YOLU SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., YENİ SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde 12. SK., 16. SK., 2. SK., 4. SK., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM CD., ATABARI, BOLUBEYI SK., BOLUBEYİ SK., CEMİYET SK., ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., DETAY, DETAY SK., DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., EBUBEKİR CD., ERDOGDU, ERDOĞDU SK., ERGAN SK., ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESENYURT, ESENYURT SK., EYLÜL, EYLÜL SK., FIRAL, FİRAL SK., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., IBNI SINA, IŞIL SK., İSTİKLAL SK., SEMERCI ALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇİÇEKLER SK., ELMALI, ELMALI SK., İLİM SK., KALDIRIM SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR SK., TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR mahallelerinde AYDENİZ SK., ÇOBAN DEDE SK., DEREBEY, EKBERSAH, EKBERŞAH SK., FIROL, FİROL SK., GAZNELI MAHMUT, GAZNELİ MAHMUT CD., KAPTAN SK., MOLLA HÜSREV, MOLLA HÜSREV CD., ÖMEROĞLU SK., SEYH SAMIL, ŞEYH ŞAMİL CD., UZUN MEHMETLI, UZUN MEHMETLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde DARIYER, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KISIKYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SENAİYE mahallelerinde SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Kasım Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Kasım Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, TEPEKÖY mahallelerinde ANAFARTALAR, CEVHER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde ESKİ SK., GÜNEŞ SK., MOR SALKIM SK., SARAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BOTANİK SK., DURAK, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., GÖKKUŞAĞI SK., KAHRAMAN SK., KALE, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUTLU, NARLI SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHZADE SK., TUNA CD., YAHYA KAPTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÖKÇE SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., HAZAN SK., HILAL, RÜZGAR SK., TANRIKULU SK., TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYDOĞAN SK., BUKET, DUYGU SK., EGEMEN, EGEMEN SK., MIMAR SINAN, NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., PIRI REIS, PİRİ REİS CD., TÜRKCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ECE, ECE SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., KOYUNCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde BAĞLARBAŞI CD., DILARA, ESENKAYA, ESENKAYA SK., LEYLA, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK., ÜSTÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKSU SK., ATLAS SK., AYÇA, AYÇA SK., BAHAR SK., ÇİĞDEM SK., DAMLA SK., GÜLİZAR SK., IRMAK SK., ÖYKÜ, SEDEF SK., SEHER SK., SUDENAZ SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN, CANSU SK., ÇAĞLAR SK., DENİZ SK., DERİN SK., DOĞUŞ SK., DURAK SK., ERMİŞ SK., EYMEN SK., EZGİ SK., KINACI SK., MUSTAFA KEMAL, NERMİN SK., NILGÜN, OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR SK., ATAKAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇETİN SK., DEMET SK., ERMIS, EYMEN, INCE, İNCE SK., KADİFE SK., KALE SK., KARACA, LEMAN SK., MELİS SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU SK., NAMIK KEMAL CD., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ÖZLEM, PLEVNE, PLEVNE CD., ŞEHİT ALİ ATİK CD., TUNA, UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, İCADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİYALEPAŞA mahallelerinde 621. SK., ATATÜRK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 4141., 456. SK., 624. SK., 626. SK., 628. SK., 629. SK., IPEK YOLU, İPEK YOLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ, BOZBURUN, BÜYÜKHATAPLI, İNCECİK, KARLI, KAYMAZ, KOCAKAYMAS, LOKMANLI, MÜLKÜSEHSUVAR, MÜLKÜŞEHSUVAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SARIGAZI, SARIGAZİ, SELIMKÖY, SEYITALILER, SEYİTALİLER, YENIÇAM mahallelerinde AHMETBESOGLU MEVKII, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKII, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇELEBILER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HATAPLI/1, HATIPKÖYÜ MEVKII, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HIDIRLAR MEVKII, HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGNEHANLAR MEVKII, ISIKLAR MEVKII, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İĞNEHANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKII, KARLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEMALIYE MEVKII, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, PETROL MEVKII, PETROL MEVKII KÜME EVLER, PETROL MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKII, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKII, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENIKÖY MEVKII, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UMURCALI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, PASAOGLU MEVKII, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, HACISEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde ATEŞ SK., BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BERİL SK., BESTE SK., ÇAM, ÇESME, DEĞİRMEN SK., DINÇ, KARANFİL SK., LIMAN, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEŞE SK., NAZ, NAZLI, NAZLI SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU SK., SAHIL, SİTE SK., ŞENOL SK., TUNÇ SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 14 Kasım Perşembe 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde ARİF SK., ASLAN SK., CANDAN SK., ÇIKMAZ SK., DİLARA SK., GELİR SK., KOÇAL SK., NEYZEN SK., SABUR, SABUR SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., TARİH SK., TURİST SK., YENİ GELİNCİK SK., ZERDA SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde DAĞ SÜMBÜLÜ SK., EGEMENLİK CD., MARMARA, MARMARA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde MOGULTAY, SANLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP CD., MELTEM, MELTEM SK., YUNUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde PALMIYE, PALMİYE SK., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde ASIR, ASIR SK., ATALAY, ATALAY SK., ATASOY SK., BERRIN, BERRİN SK., BIÇER, BİÇER SK., BURHAN, BURHAN SK., CEZMI, CEZMİ SK., DORUK, DORUK SK., ERTEN, ERTEN SK., FERRUH SK., GÜLZADE, GÜLZADE SK., GÜRDAN, GÜRDAN SK., KIYAM SK., MUHLİS SK., MUHTEREM, SAFIGÜL, SAFİGÜL SK., SEÇIL, SEÇİL SK., TUZLA CD., ZAMBAKLI YOL, ZAMBAKLI YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ADALET SK., AİLE SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., AKTAR SK., BATTALGAZİ CD., BAYRAK, BAYRAK SK., BEGÜM, CIVAN, CİVAN SK., DAMAR, DAMAR SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., FERİDE SK., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KADER SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., MİRAÇ SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., SARAÇ SK., SEVINÇ, SOKULLU CD., SÜKÜR, ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TERTİP SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ SK., YENİDEVİR SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1231. SK., 1231/1., 1231/1. SK., 1232. SK., 1232/1., 1232/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1111. SK., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1121., 1122., 1122. SK., 1124/1., 78., ILYAS BEY, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1225. SK., 1229/1. SK., 1229/2. SK., 1230. SK., ALİRIZA EFENDİ CD., CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1205/1., 1205/1. SK., 1205/2. SK., 649., 649. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1108. SK., ALIRIZA EFENDI, ÇEŞME CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1227., 1227. SK., 1228. SK., 1229. SK., YAZI, YAZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 602., 605., 605. SK., 606., 606. SK., 606/1., 606/1. SK., 607. SK., 607/1. SK., MILLET CD., MİLLET CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, HACIHALİL, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1110. SK., 1110/1., 1110/1. SK., 1111/1. SK., İLYAS BEY CD., MENZİLHANE CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde 2039. SK., 2040. SK., 2040/2. SK., 2041. SK., 2043. SK., 2044., 2044. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2049/2., 2049/2. SK., 2049/4. SK., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/2. SK., 2055/3. SK., EMEKTARLAR, EMEKTARLAR CD., ESENLER, ESENLER CD., YASA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/6., 1302/6. SK., 1306/4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/2., 1312/5. SK., 1312/6. SK., KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3020. SK., 3326., 3401., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3418., 3419., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., ATATÜRK CD., BAĞLAR SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., HİLAL SK., KANARYA SK., KARŞI SK., MANOLYA SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1316. SK., 1317. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, GÜNEY YANYOL CD., TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., BAHÇE SK., BAŞAK SK., BEGÜM SK., BUKET SK., DİDEM SK., DOBRA SK., EBRU SK., EVREN, EVREN SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÖRKEM, GÖRKEM SK., İSKENDER SK., KAMER SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KUMLU, KUMLU SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MENEKŞE SK., METALCİLER SK., MEVLANA CD., MEVLANA SK., NILÜFER, PEHLİVAN SK., TUFAN SK., YAMAN SK., YASEMEN SK., YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde BAYRAKTAR, ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., ERGÜN, ERGÜN SK., HAKAN, HAKAN SK., INCIR, IZGI, İSTİKLAL CD., KÜÇÜK, NARİN SK., NIL, NİL SK., ÖNCÜ, SAROGLU, TURHAN, TURHAN SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DERE, KALBURCU, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEVİNDİKLİ, SIPAHILER, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde ARZU SK., ÇINAR, ÇINAR CD., D-100 KARAYOLU, EYNERCE CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK CD., KÖKNAR SK., PALANGA, PALANGA CD., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.