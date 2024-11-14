14 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:07

SAKARYA ilinde 14 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, 4006, 4012, ADA SK., AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN, İÇDEDELER mahallelerinde AVDAN KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLVEREN SK., İÇDEDELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMİ, YUSUFBEY mahallelerinde KADILAR CD., KIRATLI SK., ÖZEN, ÖZEN SK., TARAKLI DERESİ 2, TARAKLI TÜRBE YOLU, TEPE SK., TÜRBE SK., YUSUFBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALLER mahallelerinde KEMALLER, KEMALLER KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBALLAR mahallelerinde ALBALLAR, ALBALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALBALLAR_1, KARAAGAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 5201 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ANKARA, ATMACA, ATMACA SK., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., KOŞAR SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5003 NOLU, 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5202 NOLU SK., ANKARA CD., ILGAZ, ILGAZ SK., KARTALLAR SK., KÖYİÇİ CD., NUR SK., ÖZCAN, YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1551 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1553 NOLU SK., 1563 NOLU SK., 1564 NOLU SK., ALEMDAR, ALEMDAR SK., AYTEKİN SK., ÇIRAK SK., EMEKTAR SK., ESER, ESER SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., MEHTAPLI SK., MELİK SK., ÖZAL, ÖZAL SK., ŞENER SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YENICAMI, YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 194 NOLU SK., 907 NOLU SK., 908 NOLU SK., BAHÇIVAN SK., BİL SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., DİLBER SK., GARİP SK., GÜNEŞLİ SK., KARACA SK., KISMET SK., OVALI SK., RUŞEN SK., SEHIT CELAL HAYTA SK., ZARIF, ZARİF SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 691 NOLU, 691 NOLU SK., 692 NOLU SK., 693 NOLU SK., 694 NOLU SK., AKKADIN SK., ARKA SK., DEĞİRMENHAN SK., PAPUÇÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Kasım Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 611 NOLU SK., 613 NOLU SK., 614 NOLU SK., 617 NOLU SK., CANDAŞ SK., CEVHER SK., DISPANSER SK., GEÇER, GEÇER SK., GÜÇ SK., GÜLLÜK SK., KESER SK., KUL SK., PARK İÇİ YOLU, SEVİMLİ SK., YÖN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA mahallelerinde 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 60 NOLU, 60 NOLU SK., 61 NOLU, 61 NOLU SK., 62 SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., SÖGÜT CD., SÖĞÜT CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 72 NOLU SK., AKSU CD., BELEDIYE, BELEDIYE CD., ÇAYKIŞLA CD., ESKİ TÜRBE CD., NEHİR CD., PIRAHMETLER, PİRAHMETLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 4155., ASLANLAR, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4712, UMURBEY SK., UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTA, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, ASAGIÇALICA, AŞAĞIÇALICA, ÇAMLICA, IKRAMIYE, KIZANLIK, KURTKÖY, PASAKÖY, PAŞAKÖY, SARIYER, SIVRITEPE, SİVRİTEPE, SOFULAR, SÜLEYMANIYE, TUZAK mahallelerinde 14101, 188, 1901. SK., 2 HAZIRAN, 2 HAZİRAN, 247, 247 SK., AŞAĞI SK, BEYAZIT, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, FATIH, HÜSEYINBAS, HÜSEYİNBAŞ SK., ISTIKLAL (MERKEZ), İKRAMİYE YOLU, MERKEZ_206, MERKEZ_208, MERKEZ_25, MERKEZ_265, MERKEZ_276, MERKEZ_293, MERKEZ_322, MERKEZ_36, MERKEZ_36 SK., MERKEZ_39, MERKEZ_43, MERKEZ_52, MERKEZ_67, PASAKÖY MERKEZ, PASAKÖY MERKEZ_1, PAŞAKÖY MERKEZ SK., SEHIT YASIN ATALAY, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/15, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/7, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ, SİVRİTEPE MERKEZ SK., SOFULAR MERKEZ, TUZAK MERKEZ, TUZAK MERKEZ SK., TUZAK MERKEZ_10, ZIYARET, ZIYARET_2, ZIYARET_3, ZİYARET, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1032 SK., 1521 SK., 2050 SK., 2052, 2052 SK., 2053 SK., 2054 SK., 2055, 2055 SK., 2058 SK., 2069 SK., 2070 SK., 2071, 2071 SK., 2072 SK., 2073 SK., 2074, 2074 SK., 2075 SK., 2076 SK., 2077 SK., 2078 SK., 2080, 2080 SK., 2081 SK., 2084 SK., 2100 SK., 2102 SK., 2103 SK., ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ CD., SERVETİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde 4600., 4600. SK., 4601. SK., ARALIK, ARALIK CD., KILINÇ SK., TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 525. SK., 555. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1., 1. CD., 546 SK., 547., 549., 549. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 561. SK., 562. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., IŞIK SK., NEŞE SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., SUSAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Kasım Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 4026 SK., 539. SK., 541. SK., 547. SK., 548. SK., 550. SK., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 562., 566., 566. SK., 578., 578. SK., 580., 580. SK., 582., 582. SK., 586. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., HANIMELI SK., KEMER SK., ÖZER SK., SELÇUKLU, SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AK, AK SK., BİSMİL SK., ÇAMLIK SK., DENİZ, EŞREF SK., GÜLEN SK., HİDAYET SK., KRİSTAL SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD., NESİL, NUMAN, OLGUN, OLGUN SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., SELİMİYE CD., UZUNAHMET, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., BÖLGE SK., CÖMERT SK., DERE SK., DİYAR SK., EKREM SK., EMİN SK., GUSER SK., HABIL, HABİL SK., HAKAN CD., KUTUP SK., NARIN, ÖZLEM SK., SEVEN SK., SEVİNÇ SK., ŞANLI SK., USLU SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YUVAM SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ATATÜRK/10, AVCI SK., BADEM SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇINAR SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, FESLEĞEN SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, KARDELEN, LALE SK., MENEKSE, NEVİN SK., ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., SEMA SK., SHT.MUSTAFA SEZER, SITELER, SİTELER, SİTELER CD., STAD CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Kasım Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ARİFİYE MEYDANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KARALAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKPINAR, AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI, ALAPLI/2, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEKTAŞI SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMI/1, CAMİ SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE (2), KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI_7, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/26, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/5, KESTANEPINARI/7, KESTANEPINARI/8, KIR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KISA, KISA/1, KISA/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_26, MERKEZ_27, MERKEZ_4, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MİTHAT PAŞA SK., MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA SK., ORTA_1, SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SHT.NURI TAN/3, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., Uavtede Yok, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE mahallelerinde BAYIR SK., DERE, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., MERKEZ SK., MERKEZ/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 14 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 255, 258 SK., 259, 259 SK., 260 SK., 261, 262., 265, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.