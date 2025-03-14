14 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:16

İZMİR ilinde 14 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.173-2025-03-14 14:00:00.075 saatleri arasında Salihler; Yağmur Sitesi, UÇAR, Site İç Yolu, Sahil Yolu Cd., Sıla Sokak., Karataş Sk., , EGE1, Aydan, Aydın, BEGONVİL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.809-2025-03-14 14:00:00.176 saatleri arasında Salihler; İstanbul Güzel Belde Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:00:58.902-2025-03-14 16:00:09.467 saatleri arasında Çandarlı; Belde Koop 2, Belde Koop 4, Belde Koop 5, FERHAT UYSAL, , İsimsiz292, Çandarlı Belde Sitesi, Çağlayan, BELDE KOOP 3, 189/1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:05.335-2025-03-14 16:30:15.534 saatleri arasında Çandarlı; 171. Sk., 174. Sk., Altınkent, 1060. Sk., Altınkent Sahil Sitesi, , Ara Yol, Tolgar Sitesi, Çağdaş İzmir Sitesi, İsimsiz768, 1063. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 12:00:00.027-2025-03-14 18:00:00.843 saatleri arasında Salihler; Sahil Yolu Cd., İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 12:00:00.296-2025-03-14 18:00:00.994 saatleri arasında Salihler; İsimsiz31, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, Kardelen, Göktaş Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 12:00:00.562-2025-03-14 18:00:00.344 saatleri arasında Salihler; Göktaş Sitesi, Damla Kent Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.432-2025-03-14 12:00:00.703 saatleri arasında Muratbey; 3533, İsimsiz36, , 3502, 3533 Sk., 3506, 3508. Sk., 3510 Sk., 3522. Sk., 3527, 3528. Sk., 3529 Sk., 3535, Doğan Bursalıoğlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.432-2025-03-14 12:00:00.703 saatleri arasında Özbey; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.729-2025-03-14 17:00:00.198 saatleri arasında Muratbey; Doğan Bursalıoğlu Cd., , İsimsiz36, 3502, 3533 Sk., 3506, 3508. Sk., 3510 Sk., 3522. Sk., 3527, 3528. Sk., 3529 Sk., 3533, 3535 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.518-2025-03-14 11:00:00.215 saatleri arasında Cambazlı; İsimsiz16, PATIKA YOL, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, bozuk bahce sk., , halılbahcelı, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz15, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Cambazlı Köyü, patıka yol, halil bahçeli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.518-2025-03-14 11:00:00.215 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.518-2025-03-14 11:00:00.215 saatleri arasında Duatepe; YELLİKTEPE, İNCİRLİOVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.518-2025-03-14 11:00:00.215 saatleri arasında Büyükkemerdere; YELLİKTEPE, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.518-2025-03-14 11:00:00.215 saatleri arasında Boynuyoğun; EĞREK SK., pınarlar kume evleri, Boynuyoğun Köy içi yol, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Eyrek, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, koreli sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.518-2025-03-14 11:00:00.215 saatleri arasında İhsaniye; , GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.518-2025-03-14 11:00:00.215 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:00.503-2025-03-14 16:00:00.877 saatleri arasında Dallık; İsimsiz24, Dallık Yolu, Dallık Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , sogulcaksu kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:00.503-2025-03-14 16:00:00.877 saatleri arasında Yamandere; NİYAZİ BOZKURT, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz7, Yamandere Yolu, Yamandere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:00.503-2025-03-14 16:00:00.877 saatleri arasında Çeriközü; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:00.503-2025-03-14 16:00:00.877 saatleri arasında Büyükkemerdere; buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Yolu, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz5, , İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:00.503-2025-03-14 16:00:00.877 saatleri arasında Küçükkemerdere; Küçükkemerdere Köyü, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, küçükkemerdere atatürk, KÜÇÜKKEMERDERE DERE, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:00.503-2025-03-14 16:00:00.877 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:30:00.503-2025-03-14 16:00:00.877 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:00.682-2025-03-14 16:00:00.787 saatleri arasında Pınarlı; İsimsiz35, , İzmir Ödemiş Yolu, Pınarlı Yolu, Köy Yolu, İsimsiz42, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:09.13-2025-03-14 17:00:19.373 saatleri arasında Halkapınar; Mürselpaşa Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:27.619-2025-03-14 17:00:37.661 saatleri arasında Siteler; 225. Sk., 380. Sk., 384. Sk., , 217. Sk., 221. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:55.149-2025-03-14 11:00:59.964 saatleri arasında Ilıca; 5103. Sk., 5092, Marina, 5253. Sk., 5151. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5101. Sk., 5100. Sk., 5099. Sk., 5098. Sk., 5097. Sk., 5096. Sk., 5094. Sk., 5093. Sk., 5091. Sk., 5090. Sk., 5089. Sk., 5087. Sk., 5086, 5085, 5083. Sk., 5082. Sk., 5081. Sk., 5078. Sk., 5077. Sk., 5076/1. Sk., 5075. Sk., 5074. Sk., 5073. Sk., 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5066. Sk., 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058. Sk., 5057. Sk., 5000, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:55.149-2025-03-14 11:00:59.964 saatleri arasında Ovacık; KABAÇELİK, İsimsiz174, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:55.149-2025-03-14 11:00:59.964 saatleri arasında Çakabey; 2010/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:55.149-2025-03-14 11:00:59.964 saatleri arasında Altınyunus; Ege Çeşme Sitesi, 5000, 3471. Sk., 3470. Sk., 3469. Sk., 3468. Sk., 3467. Sk., 3466. Sk., 3465. Sk., 3464. Sk., 3463. Sk., 3462. Sk., 3461. Sk., 3458. Sk., 3457. Sk., 3456. Sk., 3455. Sk., 3453. Sk., 3452. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3448. Sk., 3447. Sk., 3446. Sk., 3445. Sk., 3444. Sk., 3443. Sk., 3442. Sk., 3441. Sk., 3440. Sk., 3439. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3436/1. Sk., 3436. Sk., 3435. Sk., 3434. Sk., 3433. Sk., 3432. Sk., 3430. Sk., 3428. Sk., 3427. Sk., 3215. Sk., İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:00:55.149-2025-03-14 11:00:59.964 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:30:50.734-2025-03-14 15:30:00.876 saatleri arasında Çakabey; , 2250. Sk., 2249. Sk., 2249 Sk., 2248. Sk., 2238. Sk., 2237. Sk., 2236. Sk., 2235. Sk., 2200. Sk., 2010/1. Sk., İsimsiz40, İsimsiz67, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:45:09.113-2025-03-14 15:45:19.478 saatleri arasında Ilıca; 5005. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 4089. Sk., 5011 SK., 5008. Sk., 5008/1 Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk., 5013. Sk., İsimsiz30, 5015 Sk., 5015. Sk., 5016 Sk., 5020. Sk., 5034. Sk., 5006. Sk., , İsimsiz29, 5005/1 Sk., 5040. Sk., 5035. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 09:45:09.113-2025-03-14 15:45:19.478 saatleri arasında Çakabey; İsimsiz51, 2010/1. Sk., 2200. Sk., 2235. Sk., 2249. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 2239 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 09:00:59.305-2025-03-14 15:00:06.824 saatleri arasında Irmak; 93. Sk., 33/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 88. Sk., 92. Sk., 91. Sk., 90. Sk., 89. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 10:00:00.673-2025-03-14 16:00:00.705 saatleri arasında Cumhuriyet; Sevgi Cd., 94/1. Sk., 7531. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 10:00:00.955-2025-03-14 16:00:00.972 saatleri arasında Cumhuriyet; Çanakkale Asfaltı Cd., 96. Sk., 7519. Sk., 7517. Sk., 7510/1. Sk., 7510. Sk., 7509. Sk., 7508. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 10:00:57.668-2025-03-14 16:00:11.938 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Değirmendere Cd., Cengiz Topel Cd., Ali Stair Cd., , Soğuksu Sk., Susam Sk., Sıcakdere Cd., Yüzon Bıçak Sk., Çağrı Sk., İsmet Paşa Sk., ORUÇ REİS, İsmet İnönü Blv., Pembe Sk., Kardelen Sk., Hilal Sk., GÖNÜL, Doğan Çingil Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 10:00:59.502-2025-03-14 16:00:07.403 saatleri arasında Yenişakran; 438. Sk., 437. Sk., 3434, 3500/2. Sk., 3461, 3461, 3455, 3502, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, , 3449/1 Sk., 500/. Sk., 499. Sk., 461. Sk., 3453 Sk., 3453, İncirlik Sk., Barbaros Sk., 3454, 507. Sk., İNCİRLİK, 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 445. Sk., 444. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 439. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-14 2025-03-14 11:00:46.527-2025-03-14 13:00:58.926 saatleri arasında Kavaklıdere; İncir, İncir Sk., incir sokak, İsimsiz73, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-14 2025-03-14 11:00:46.527-2025-03-14 13:00:58.926 saatleri arasında Kemalpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.