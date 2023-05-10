14 Mayıs’ta Çeşme’de plajlar kapalı
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 14 Mayıs’ta plajların kapalı olacağını açıkladı.
Tüm ülkenin kitlendiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de plajlar kapalı olacak.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesaplarından bir görselle “Bizde durumlar böyle” ifadeleriyle plajların kapalı olacağını açıkladı.
Oran’ın paylaştığı görselde de, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganını hatırlatılarak, “14 Mayıs Pazar günü, tüm yurtta etkili olması beklenen bahar yağmurları nedeniyle Çeşme genelinde plajlarımız ziyarete kapalıdır. Pırıl pırıl güneşli günlerde görüşmek üzere” ifadeleri yer aldı.
Bizde durumlar böyle ?? pic.twitter.com/ebu8lAxcig— M. Ekrem Oran (@MEkremOran) May 9, 2023
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