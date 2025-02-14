14 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
BOLU ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BOLU'da 14 Şubat Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BOLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU ilinde 14 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MERKEZ ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YOLÇATI mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, YOLÇATI KÖY YOLU, YOLÇATI-1. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKLAR mahallelerinde ACAR SK., SENEL, ŞENEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖYNÜK ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETBEYLER, N KENDISI mahallelerinde AHMETBEYLER KÖY YOLU, AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖYNÜK ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRHANLAR, N KENDISI mahallelerinde DEMIRHANLAR KÖY YOLU, DEMİRHANLAR KÖYÜ, DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖYNÜK ilçesinde 14 Şubat Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, N KENDISI mahallelerinde HASANLAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MUDURNU ilçesinde 14 Şubat Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde BEKDEMIRLER KÖY YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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