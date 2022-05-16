14 yaşındaki çocuk, annesini vurdu

Zonguldak'ta, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen İ.C. (14) adlı çocuk, annesi S.C.'yi (39) tabancayla sırtından ateş ederek yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, anne ise tedavi altına alındı.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:03
14 yaşındaki çocuk, annesini vurdu
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Olay, 16 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen İ.C. adlı çocuk, evde bulunan, dedesine ait tabancayı alıp, ateşleyerek annesi S.C.'yi sırtından vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, S.C.'ye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.C., tedaviye alındı. İ.C., polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı. 


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