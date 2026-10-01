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14 yaşındaki çocuk işçinin ölümünde yeni gelişme: Fabrika sahibi ve ekip başına hapis cezası

14 yaşındaki çocuk işçinin ölümünde yeni gelişme: Fabrika sahibi ve ekip başına hapis cezası

1.10.2026 13:35:00
Güncellenme:
DHA
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14 yaşındaki çocuk işçinin ölümünde yeni gelişme: Fabrika sahibi ve ekip başına hapis cezası

Niğde'de Abdurrahman Özkul'un (14) çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptırıp hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada fabrika sahibi İ.Y.A. 5 yıl 6 ay, işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ise 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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Olay, 15 Nisan 2025'te Bor ilçesinde Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili fabrika sahibi İ.Y.A., işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ve muhasebe sorumlusu H.K. hakkında dava açıldı.

Davanın 7’nci duruşması Bor 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İ.Y.A. ve E.Y.'nin 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını, H.K.'nin ise beraatini istedi.

Sanık avukatları ise dosyaya giren bilirkişi raporuna itiraz ederek, müvekkillerinin olayda kusurları olmadığını savundu. Mahkeme, sanık İ.Y.A.'ya 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay, E.Y.'ye de aynı suçtan 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezası verirken H.K ise beraat etti.

İlgili Konular: #Niğde #çocuk işçi

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