14 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta yakalandı

Aydın'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak'tan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Ceylan (32), inşaatta yakalandı.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:38
14 yıl hapisle aranan hükümlü, inşaatta yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hakkındaki 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Uğur Ceylan'ın, Akbük Mahallesi'nde inşaatta saklandığı bilgisini aldı.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmada dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Ceylan'ı inşaatta yakaladı. Uğur Ceylan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


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