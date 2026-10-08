140 bin öğrenci ve 4 bin 500 personelin verisi çalınmış olabilir: YTÜ resmen kabul etti

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) sanallaştırma altyapısı ve sunucuları fidye yazılımı saldırısından etkilendi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), ihlalden yaklaşık 140 bin öğrenci ile 4 bin 500 personelin etkilenmiş olabileceğini açıkladı. Ziyaretçilere ilişkin etkilenen kişi sayısı ise henüz belirlenemedi.

KVKK duyurusu şöyle oldu:

“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin 01.10.2026 tarihinde başladığı ve aynı gün tespit edildiği,

Veri sorumlusunun sanallaştırma altyapısı ve üzerinde çalışan sunucuların fidye yazılımı saldırısından etkilendiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenci, personel ve ziyaretçiler olduğu,

Mevcut kayıtlara göre ihlalden etkilenmiş olabilecek ilgili kişi sayısının yaklaşık 140.000 öğrenci ve 4.500 personel olduğu, ziyaretçilere ilişkin sayının henüz belirlenemediği,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin belirlenemediği bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.10.2026 tarih ve 2026/2203 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

YTÜ’de 1 Ekim’den bu yana yaşanan sistem sorunları, ders kayıtlarının devam ettiği dönemde öğrencileri etkilemişti. Üniversite yönetimi elektronik hizmet altyapısında teknik çalışmalar yürütüldüğünü açıklarken, Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar; OBS, çevrimiçi ders ve e-imza sistemlerinde de aksaklık yaşandığını aktarmıştı.