142 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanına taş ocağı kıskacı: Suya maden tehdidi

İzmir’in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi Yukarıovacık mevkisinde faaliyet gösteren Doğkem Madencilik, kalker ve mermer ocağı ile kırmaeleme tesislerinin kapasitesini iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyasına göre mevcut 24.93 hektarlık alanın genişletilmesiyle toplam ÇED alanı 101.49 hektara çıkarılacak.

Proje için yaklaşık 89.15 milyon TL harcayacak olan şirket kalker üretimini yıllık 650 bin tondan 1 milyon 300 bin tona yükseltmeyi hedefliyor. Kalker ve mermer üretiminin yanı sıra yeni kırma-eleme tesisi, yıkama ünitesi, plentmiks tesisi ve mevcut tesislerde kapasite artışları öngörülüyor. Ayrıca ürün stok alanının yetersiz kalacağı gerekçesiyle ruhsat sahası dışında da 3 bin 135 metrekarelik ilave stok alanı talep ediliyor.

PATLAYICI KULLANACAK

Yaklaşık 142 futbol sahasına denk gelen bu devasa alan, bölgedeki ekolojik dengeyi ve orman dokusunu tehdit ediyor. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “orman alanı” olarak yer alan bölge bitkisel toprak tabakasının sıyrılması planlanıyor. Ağırlıklı olarak “iğne yapraklı ormanlar”ın yer aldığı bölgede patlayıcı madde kullanılması planlanıyor.

Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden olan ve geçen yaz da kuraklıkla mücadele eden Küçük Menderes Havzası içerisinde kalan projenin raporunda yıllık 34 bin 840 metreküp, plentmiks tesisi için de yıllık 29 bin 880 metreküp su kullanılacak. Su, sahadaki izinli yeraltı suyu kuyusundan temin edilecek ve toz bastırma amacıyla ise yıllık 3 bin 558 metreküp su kullanılacak.

Alan ayrıca İzmir’in önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’na 1.9 kilometrede olması dikkat çekti. Kentin turizm merkezlerinden Gümüldür Mahallesi’ne yaklaşık 2 km uzaklıkta olan proje alanı Gümüldür Emine Yazlalı Ortaokulu 3.79 km, Gümüldür İlkokulu 3.396 km ve sağlık ocağı 3.5 km mesafede bulunuyor. Alana ayrıca Gümüldür Tabiat Parkı da 4.5 km mesafede yer alıyor.