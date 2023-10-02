15 gün önce denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 02.10.2023 - 15:35

Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde, 17 Eylül günü Muhammet Cebrail Kozan, yüzmek için denize girdi. Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu.

Durumu fark eden diğer yurttaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kozan’ın sürüklenebileceği kayalıklar başta olmak üzere arama çalışmalarını sahil şeridinde sürdürdü. Bölgede sahil güvenlik helikopteri ile de arama çalışması yapıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Muhammet Cebrail Kozan'ın kaybolduğu plajın yakınlarında, deniz kıyısında bulunan apartmanın 5’inci katında oturan bir kişi, denizde bir insan bedeni gördüğünü belirtip ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonrası suda bulunan cansız beden kıyıya çıkarıldı. Cesedin, denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan olduğu tespit edildi.

Kozan’ın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.