15 gün önce denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedeni bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 17 Eylül’de yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Muhammet Cebrail Kozan’ın (14), cansız bedeni 15 gün sonra bulundu.
Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde, 17 Eylül günü Muhammet Cebrail Kozan, yüzmek için denize girdi. Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu.
Durumu fark eden diğer yurttaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, Kozan’ın sürüklenebileceği kayalıklar başta olmak üzere arama çalışmalarını sahil şeridinde sürdürdü. Bölgede sahil güvenlik helikopteri ile de arama çalışması yapıldı.
Bugün öğle saatlerinde, Muhammet Cebrail Kozan'ın kaybolduğu plajın yakınlarında, deniz kıyısında bulunan apartmanın 5’inci katında oturan bir kişi, denizde bir insan bedeni gördüğünü belirtip ihbarda bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonrası suda bulunan cansız beden kıyıya çıkarıldı. Cesedin, denizde kaybolan Muhammet Cebrail Kozan olduğu tespit edildi.
Kozan’ın cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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