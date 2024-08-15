15 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:40

KOCAELİ ilinde 15 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., ÇAVDAR SK., ÇITLENBIK, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., GAZEL SK., ILGIN SK., ISPIRYE, İSPİRYE SK., KARTEPE. CD., KAYIN SK., KISMET SK., KURDELE SK., MANDALİNA SK., MUSTAFA KEMAL CD., VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ARALYA SK., ASLANAĞZI SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, GEYLANİ SK., KARAMAN SK., KÜPELİ SK., LADİN SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, OZANLAR SK., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AYBALA SK., DARI SK., KAHRAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ATAKAN CD., AYDINLAR SK., BADEM SK., BORAN, BORAN SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., TOPÇU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, TERZİLER, UZUNBEY, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 57.ALAY SK., AKINCI, AKINCI SK., AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKMEŞE YOLU CD., AKYILDIZ SK., ALTINER SK., ALTINTAŞ SK., ALYILDIZ SK., ANKA CD., ANKARA.., ANKARA.. CD., ARILAR SK., ARNAVUT SK., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYDEMİR SK., AYDOĞAN SK., AYDOĞDU SK., AYIŞIĞI SK., AYSU SK., AYŞİN SK., BAKI, BAKİ SK., BARIŞÇI SK., BEDIR, BEDİR SK., BILGI, BİLGİ SK., CANAN SK., CENNET SK., CEVAHİR SK., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., ÇANTI SK., ÇESMELI, ÇEŞMELİ SK., DAMLAR, DAMLAR SK., DEMİRÖZ CD., DERGAH SK., DIVAN, DİVİTLİ SK., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ECE SK., ERAY SK., ERGİN SK., ERKAN SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., FİDANLIK SK., GEBEŞLER SK., GENÇ SK., GEZER SK., GÖKBUDAK, GÖKBUDAK SK., GÖKYÜZÜ, GÜLBAHÇESI, GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HAZAN SK., HAZAR SK., HAZER, HAZERAN SK., HEMSIRE, HEMŞİRE SK., HIRA, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., HİRA SK., INEGÖL, ISILAY, IŞILAY SK., İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İLÇE SK., İMREN SK., İNEGÖL CD., KALEMLI, KALEMLİ SK., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., KAPLAN SK., KARAKİRAZ SK., KARDES, KARDEŞ SK., KAYGUSUZ SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL, MARAL SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MERAM, MERAM SK., MUMCU SK., NESEM, NESEM SK., NEŞEM SK., NISANCI, NİŞANCI SK., NUR, NUR CD., OĞUZ SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., ORUÇ REİS SK., ÖZBEY SK., ÖZLEM SK., ÖZSOY SK., PIRI REIS, PİRİ REİS SK., RASAT SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SALİH REİS SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SEHERYILDIZI, SEHERYILDIZI SK., SEHITLER, SELVILI, SELVİLİ SK., SEMA, SEMA SK., SENOL, SEREF, SEYHAN SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CD., ŞENGÜL SK., ŞENOL SK., ŞEREF SK., ŞEYMA SK., TAÇYAPRAK, TAÇYAPRAK SK., TİMUR SK., TUĞRA SK., TUTKUN, TUTKUN SK., VEFALI SK., YALI, YALI SK., YAVUZ SELİM SK., YEMENI, YEMENİ SK., YENİ CAMİ SK., YENİGÜN SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YILDIZLAR SK., YİĞİT SK., YÜCEHAN SK., ZAFER, ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., AYYILDIZ, BELEMIR, BELEMİR SK., CEYHAN SK., CUMHURİYET CD., CUMHURİYET. CD., FESTİVAL SK., GÜNGÖR, KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., MILLET, SÖĞÜTLER SK., ŞEHİTLER CD., ULUSOY SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 33. SK., 34. SK., 37. SK., 38. SK., 41. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021 mahallelerinde 101., 101. CD., 105. CD., 1115. SK., 1134. SK., 201. CD., 2107., 2107. SK., 2118. SK., AYAN, AYAN SK., ÇAĞDAŞ SK., EZGİ SK., TEPEBAŞI SK., ZEYTINLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 212. CD., 214. CD., 2188. SK., DAĞKARA YANŞABA, KUTLU, MESE, MEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2734., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, HİSAREYN MERKEZ, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4211. SK., 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4230. SK., 4315., 4315. SK., 4317. SK., 4318., 4318. SK., 4320., 4320. SK., 4321. SK., 4322. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4330., 4330. SK., 4338. SK., 4342. SK., 4347. SK., 4352. SK., 4353. SK., 4355., 4355. SK., 4373. SK., 4423. SK., 4428., 4430. SK., 4431. SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU CD., ERDEM, ERDEM CD, ERDEM CD., GÜNEŞ SK., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., KINALI SK., OKYAR, OKYAR CD., SIRMEN, SİRMEN CD., SOGUKOGLU, SOĞUKOĞLU CD., STAD, STAD CD., SUNAR, SUNAR CD., SÜMBÜL SK., TATAR IHSAN, TATAR İHSAN CD., UZUNER CD., ZORLU, ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde FİLİNGİR SK., NUR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., YALIN SK., YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., 2266 SOK, 29 EKİM CD., 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., 4267. SK., ABİDİN SK., ABİŞ SK., ACAR SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK, AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALA, ALA SK., ALADAĞ SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARMUTLU SK., ARTVİNLİ SK., ASIL, ASIRLIK SK., ASİL SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA SK., ATAKAN SK., ATATÜRK CD., ATAYURT CD., ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYMAK EVLERİ SİTE YOLU SK, AYPARK SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZERİ SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BALCIOGLU, BALIKÇI, BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARISIK, BARIŞIK SK., BASAK, BASAMAK SK., BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATMAZ, BATMAZ SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BEBEK, BEBEK SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BELDE, BELDE SK., BELEK SK., BENGÜ SK., BEYAZIT CD., BEYKOZ VİLLALARI YOLU SK, BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BIRAND, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BULUT SK., BURÇİN SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİ SK., CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CIHANGIR, CİHANGİR SK., COSKUN SK., COŞKU SK., COŞKUN SK., COŞKUNER SK., CUDİBEY MEKTEP SK., CÜMLE SK., ÇABUK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇIKMAZ SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DAYI, DAYI SK., DEĞİRMENCİ SK., DEKOR, DEKOR SK., DERE KENARI SK., DEVRE SK., DIKÇE, DIRILIS, DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DUYARLI SK., DÜLGE SK., DÜS, DÜŞ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK, DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, E.ELÇİBEY CD., EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE SK., EFSANE., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM SK., ELA, ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES, ENES SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERİŞİM SK., ERKUT HOCA SK., ERMAN SK., ERTAN, ERTAN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLIYAHAN, EVLİYAHAN SK., EVRAK SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FAS SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZİLET SK., FENER SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., FUZULI, FUZULİ SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GAZİLER CD., GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNDÜZ SK., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ARİF SK., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALKÇI SK., HAMZA SK., HAREM, HAREM SK., HARMAN SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HİKMET SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IDEAL, IKLIMA, ILICA, ILICA CD., ILTER, ISKETE, IZNIK, İÇ SK., İDEAL SK., İFADE SK., İHSAN PEKER SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İKRAM SK., İLTER SK., İMAR SK., İMRAN SK., İNAN SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KADER, KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR SK., KANIK SK., KARAAĞAÇ CD., KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFİL CD., KARAYEL SK., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KATILIM SK., KAYA, KAYMAK, KAYMAK SK., KEMERALTI SK., KERIM, KERİM SK., KESMIR, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KILIÇASLAN CD., KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILAY SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KONAKÇI SK., KONUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZLUCA SK., KÖKNAR SK., KÖMÜRCÜLER SK., KRISTAL, KUBILAY, KUBİLAY SK., KUMLU SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTUCU, KUTUCU SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., KÜPELI, LIMONCU, LİMONCU SK., LOJMAN, LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MARMARA CD., MAVİŞ SK., MELIKE, MEMIS, MEMİŞ SK., MENEKSELI, MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MEŞALE SK., MEŞELİ SK., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MINI, MİLLET CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTAR MUSTAFA, MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MUSAOĞLU SK., MÜCAHİT SK., NAME SK., NANELI, NANELİ SK., NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NASİP SK., NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİĞBOLU SK., NİYET SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NÜSHETIYE, NÜSHETİYE CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, OĞUL SK., OKTAR SK., ORDU, ORTAK SK., OYTUN, OYTUN SK., OZANLAR, ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALI KESKIN, PALA SK., PAMUK, PAMUK SK., PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKİN SK., PELİN SK., PILOT SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAMPA, RECEP ÇAVUS, REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., RUMELI, RUMELİ SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SABAHAT SK., SABIR SK., SADIK SK., SAFA SK., SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKARYA CD., SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SANCAKTAR, SARDUNYA, SARP SK., SEÇIM, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANİK SK., SELIMIYE, SELİMOĞLU SK., SERIM, SERİM SK., SERRA SK., SESSİZ SK., SEVDE, SEVER, SEVER SK., SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVGİLER SK., SEVIM, SEVİM SK., SEVİNÇ SK., SEYFI, SEYMENLER SK., SOĞUKSU SK., SONBAHAR SK., SU SK., SUSAM, SÜMERLER SK., SÜNGÜ, ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ SK., ŞAHİT SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİT İSMAİL DEMİRCAN CD., ŞEHİTLER SK., ŞİFA SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TALIH, TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TAT SK., TEPE, TEPE CD., TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TOPAL, TOPAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY SK., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., UYUM SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., ÜNVER, VAROL SK., VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YALDIZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLA CD., YAZICIOGLU, YAZICIOĞLU SK., YAZMA, YEKTA, YEKTA SK., YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YERLICE, YERLİCE SK., YESIL VADI MEVKII, YESILKIR, YEŞİLKIR SK., YEŞİLLİK SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YOKUS SK., YUNUS SK., YÜCE SK., ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO SK., ZORER SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR mahallelerinde DENİZCİLER SK., DUT, DUT SK., KAPTAN SK., YAVUZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ARTVINLI, ATILLA, BEKİROĞULLARI SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NECATI GENÇOGLU, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde NİZAMOĞLU İSMAİL CD., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.