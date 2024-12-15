15 Aralık DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:31

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:31

DÜZCE ilinde 15 Aralık Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER mahallelerinde AYNALI, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP FIRIN, KONURALP SANTIYE, KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK, KONURALP TEPECİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE mahallelerinde 3.GÜZELBAHÇE CD., 70. SK., 71. SK., 72. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 12:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, GÜZELBAHÇE mahallelerinde 2.GÜZELBAHÇE CD., 28., 4.GÜZELBAHÇE, 55. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP MUHACIRLER, KONURALP MUHACİRLER, KONURALP MUHACİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, SALLAR mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 4.GÜZELBAHÇE CD., 4560. BULVAR, 4621. SK., 4622. SK., 4623. SK., 4626., 4626. SK., 68. SK., 71., 8.DÜZCE BULVAR, 80., 80. SK., 81., 81. SK., SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER mahallelerinde 1698. CD., 1723. SK., 1743., 1743. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, MUNCURLU MÜCAVİR, N KENDISI, YESILÇAM MÜCAVIR, YEŞİLÇAM mahallelerinde 11330., 11345., 11350., ÇEVRE YOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., YEŞİLÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, SANCAKLAR mahallelerinde 1370. SK., 2426., 2467. SK., 2470. SK., 3129., 3172., 3172. SK., 3178. SK., 3187. SK., 3188., 3188. SK., 3189., 3189. SK., 3190., 3302. SK., 3303. SK., 3304., 3304. SK., 3321., 3330. SK., 3338., 3338. SK., 3341. SK., 3345., 3345. SK., 3357., 3361., 3361. SK., 3378. SK., ARAP ÇİFTLİĞİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., YIGILCA, YIĞILCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 11., 3., 307. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 1107., 309., 325., 5. CD., TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, DEVELİ, KÖYÜN KENDİSİ, KÜÇÜKAHMET, KÜÇÜKMEHMET, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 20100., 20110., 20150., 20161., 20511., 20530., 20550., 20580., 20600., 20635., 20710., 21000., 21050., 21100. SK., 21402., AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU, DEVELI, DURAKLAR, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Aralık Pazar 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, GÖLORMANI, HECINLER, KÜRT, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde BALLICA İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, HECINLER, KONAKLI, KÜRT, MERKEZ, PASAKONAGI, YENI KARAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, ÇAMLIK, ÇATALÇAM, DÜZGÖSTEK, EGRELTILI, FINDIKLI, MEHMETPINAR, MERKEZ, TÜTEKYATAK, ÜST mahallelerinde ALT, ÇAMLIK, ÇATALÇAM ALT MH, ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, ÇATALÇAM KÖYÜ YOLU, DÜZGÖSTEK, EGRELTILI, FINDIKLI, MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK, ÜST, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER mahallelerinde 1562., 1603. SK., 1610., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1622. SK., 1638. SK., 1652. SK., 1752. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Aralık Pazar 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ mahallelerinde CEMAL HIZAL SK., HÜSEYİN SENA SK., İSMAİL ÇAKMAN SK., KADIOĞLU ALİ SK., SÖNMEZ SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Aralık Pazar 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5844. SK., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5916., 5926., 5950., 5956., DARICI, DARICI SK., GAZHANE, GAZHANE CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY, SANCAKLAR mahallelerinde 3194. SK., 3198. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2456., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2466. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, DUTLAR, GELENÖZ, GERİŞ, İĞNELER, KARAKİRAZ, N KENDISI, PINARLAR, SALAVAT, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde ÇAYIRCIK, çayırlık, DUTLAR KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, GELENÖZ, GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, GERİŞ YOLU, IGNELER, İĞNELER KÖYÜ YOLU, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SALAVAT, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAR, MERKEZ, TUĞRUL mahallelerinde ASAR KÖYÜ YOLU, DUTLAR MERKEZ, TUGRUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUĞRUL mahallelerinde TUĞRUL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLICE, BEYLİCE mahallelerinde 10919, BASRİ SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMALTI, HALİLBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SULTANİYE mahallelerinde SULTANIYE, SULTANİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, AKÇAALAN, AKSU, ALBAYRAK, BAKACAK, BALKAYA, BIÇKI, CUMAKIRI, ÇAY, DEĞİRMENTEPE, DELIHÜSEYIN, DELİHÜSEYİN, DURSUNLU, GÜNEY, HACIOGLU, KADIFEKALE, KARADERE, KARAMAHMUT, KIRAN, KIZILCIK, KÖYÜN KENDİSİ, KURTDÜZÜ, MUHAPDEDE, N KENDISI, SIMSIRLITEPE, YANIK 1, YANIK 2, YESIL, YEŞİL, YEŞİLOVA mahallelerinde 204., 207., 208., 701. SK., 804., 814., 901., 903., 905., 905. SK., 905.sok, 906., 907., 908., AKÇAALAN MAHALLE YOLU, AKINCI SK., AKSU, AKSU KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BALKAYA, balkaya yolu, BASAK, BEKİROĞLU KÖYÜ YOLU, BIÇKI, BIÇKI KÜME EVLER, CAMI, CIRCIR, ÇAY, ÇAY KÖYÜ KÖYÜ YOLU, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ YOLU, DELIHÜSEYIN, DURSUNLU, GÖK SK., GÜMÜŞHANE SK., HACISÜLEYMANBEY, HACISÜLEYMANBEY KÖYÜ YOLU, hacısüleymanbey yolu, İsimsiz159, İsimsiz161, KARAMAHMUT, KIRAN, KIZILCIK, KOVANCI, KURTDÜZÜ, MERKEZ_27, MERKEZ_38, MUHAPDEDE, MUHAPDEDE KÖYÜ YOLU, MUSA AÇMA, MUSA AÇMA SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ORG RASİM BETİR CD., ORG.RASIM BETIR, ORG.RASİM BETİR CD., ORGENERAL RASİM BETİR CD., ORTA, ORTA KÜME EVLER, SAÇMALIPINAR KÖYÜ YOLU, saçmalıpınar yanık yolu, SIMSIRLITEPE, SISÇIOGLU, ŞİMŞİRTEPE, ŞİŞÇİOĞLU SK., TAHİR EFENDİ SK., TUFAN SK., YANIK 1, YANIK 2, YESILOVA, YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU, YUNUS EMRE BULVAR, ZEKERIYA, ZEKERIYA KÜME EVLER, ZEKERİYAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜVERDÜZÜ mahallelerinde DÜVERDÜZÜ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜVERDÜZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, AYDOĞAN, N KENDISI mahallelerinde AYDOGAN, AYDOGAN/5, aydoğan, AYDOĞAN SK., KOZLUK/1, UGURLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Aralık Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALATLI, BEYÖREN, DOĞANCILAR, GIRESUNLULAR, GİRESUNLULAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde BALATLI, BALATLI KÖYÜ YOLU, BALATLI KÜME EVLER, BEYÖREN, BEYÖREN KÖYÜ YOLU, DOGANCILAR, DOĞANCILAR İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, HACI MÜTAHİT AKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Aralık Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, AKÇAM SK., ALİ ÇAVUŞ SK., ALPEREN SK., BADEM 1, BADEM 1 SK., BALA ÇEBİ SK., BAŞAK SK., DERVİŞ AHMET SK., EDİLLİ CD., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., FİRUZE SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE SK., GÖNEN CD., GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., HACI HAFIZ 2, HACI HAFIZ 2 SK., HACI MEHMET SK., HACI OSMANLAR SK., HACI ŞAKİR SK., HACIHAFIZ1 SK., HAMAM SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., INCI, İLLA CD., İNCİ SK., KAPAÇLAR SK., KARA AHMET SK., KARADUT, KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., KOÇBABA SK., MENEKŞE SK., MUALİM AZİZ SK., MUALLİM SK., OSMAN NABİ SK., RACİL SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SANTRAL CD., SARICA SK., SARIGÜL SK., SEDİR SK., TALAT UĞUR CD., TERZİ EMİNLER SK., YAKALI SK., YARENLER SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.