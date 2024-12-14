1,5 aylık bebek ölümden döndü: Nefes borusuna mama kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 1,5 aylık bebek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.
Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde 00.30 sıralarında Suriye uyruklu Anne Fatma B. (33), 1,5 aylık bebeği Abdülkadir B.'ye mama verdi.
O sırada mama, bebeğin nefes borusuna kaçtı. Anne, bebeğinin nefes almasında zorlandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirdi.
DURUMU İYİ
İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Abdülkadir bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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