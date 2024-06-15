15 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:00

SAKARYA ilinde 15 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ENGİN SK., ERSİN CD., ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATİH CD., FIRIN SK., GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KASTARCI SK., KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER ÇK. SK., KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PEHLİVAN SK., PINAR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KONACIK mahallelerinde ALT, ALT SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/2, MERKEZ/5, SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., ÜST, ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMLER mahallelerinde 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., SELANIK CD., SELANİK CD., SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 610 NOLU SK., 611 NOLU SK., 613 NOLU SK., 617 NOLU SK., CANDAŞ SK., CEVHER SK., DİSPANSER SK., GEÇER SK., GÜÇ SK., GÜLLÜK SK., KESER SK., KUL SK., PARK İÇİ YOLU, SEVİMLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 12:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ASYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde BAĞLAR CD., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 312. SK., 314. SK., 318. SK., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 339., 339. SK., 347., ÇINAR SK., DEFNE SK., DORUK SK., ENSAR, ENSAR SK., FERAH SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU mahallelerinde KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KİRAZLIK SK., MERKEZ_178, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST_4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, PINARLI, SARIDEDE, TURANLAR, YENİ mahallelerinde 1082. SK., 1124. SK., 1159 SK., 1159. SK., 1161 SK., 1163 SK., 159. SK., 2123. SK., 2254 SK., 2258 SK., 2262 SK., 3038. SK., 3041. SK., 3050, 3052, 3061, 3061. SK., 3074. SK., 3115 SK., 3504 SK., 4057, 4058, 4061, 4064, 4066, 4067 SK., MERKEZ /1, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE mahallelerinde BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, ÇATALKAYA, SULTANPINAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.