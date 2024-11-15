15 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:35

MANİSA ilinde 15 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:07.425-2024-11-15 13:00:19.981 saatleri arasında Yılmaz; İsimsiz17, , İsimsiz170, İsimsiz15, İsimsiz177, MENDERES (YENİ), YILMAZ, 18. Sk., Aktaş Sk., Beyazıt Sk., Karataş Sk., Kırcı Sk., Ozan Sk., Ufuk Sk., Şafak Sk., KARAPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:07.425-2024-11-15 13:00:19.981 saatleri arasında Keli; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz17, İsimsiz32, İsimsiz44, MENDERES (YENİ), Bent Küme Evleri Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 14:00:40.04-2024-11-15 16:00:07.916 saatleri arasında Keli; 824. Sk., 820. Sk., 818. Sk., 759. Sk., 751. Sk., 749. Sk., 747. Sk., 741. Sk., 818 SOK, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz37, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:07.891-2024-11-15 15:00:21.068 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz15, İsimsiz42, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:07.891-2024-11-15 15:00:21.068 saatleri arasında Yeniharmandalı; , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz27, çifte damlar, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz46, hacıhaliller yolu, HACIHALİLER YOLU SOKAK, Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.007-2024-11-15 15:00:57.864 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.007-2024-11-15 15:00:57.864 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.007-2024-11-15 15:00:57.864 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.007-2024-11-15 15:00:57.864 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.007-2024-11-15 15:00:57.864 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Halıtlı; İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, halıtlı, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, halıtlı, İsimsiz19, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Kırançiftliği; kırançiftliği sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Çınarlıkuyu; Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Çamköy; çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Karayenice; karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:38.086-2024-11-15 15:00:48.349 saatleri arasında Karaali; Karaali, , KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10, Karaali, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz14, karaali, Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, KARAALİ, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, KARAALİ, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:38.086-2024-11-15 15:00:48.349 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.007-2024-11-15 15:00:57.864 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.007-2024-11-15 15:00:57.864 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 09:00:51.087-2024-11-15 10:00:59.415 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 09:00:59.976-2024-11-15 15:00:06.461 saatleri arasında Mecidiye; Atatürk Cd., İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz79, İsimsiz91, 1. Sk., 2. Sk., 3. Sk., 9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:20.751-2024-11-15 12:00:30.333 saatleri arasında Hürriyet; NAZIM YAVUZ, SİNEM, , Yeliz Sk., Önal Sk., Doruk Sk., Bozkurt Sk., MUZAFFER TEZCAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Tokmaklı; Tokmaklı Köyü İç Yolu, Köy Yolu, TOKMAKLI, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Borlu; KULALI, İsimsiz12, İç Yol, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Çayköy; ÇAYKÖY, İsimsiz1, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Kulalı; , Kulalı Köyü İç Yolu, KULALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Gökveliler; , Gökveliler Köyü Yolu, Gökveliler Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, GÖKVELİLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Karyağdı; , Karyağdı Köyü Yolu, Karyağdı Köyü İç Yolu, Köy İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz14, İç Yol, KARYAĞDI MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Yabacı; , Yabacı Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Selviler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Armağan; , İsimsiz1, Armağan Köyü Yolu, ARMAĞAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Börtlüce; İsimsiz8, Börtlüce Köyü İç Yolu, Börtlüce Köyü Yolu, , İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Encekler; İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, ENCEKLER, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, küy yolu, Encekler Köyü İç Yolu, Encekler Köyü Yolu, Encekler Koyu İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında Topuzdamları; , Patika, TOPUZDAMLARI, Topuzdamları Köyü İç Yolu, Topuzdamları Köyü İçyolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-15 2024-11-15 10:00:50.635-2024-11-15 16:00:59.428 saatleri arasında İcikler; İncekler Köyü İç Yolu, İSİMSİZ DEMİRCİ 121, elektrik kesintisi yaşanacaktır.