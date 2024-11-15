15 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:35

SAKARYA ilinde 15 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1013 NOLU, 1014 NOLU SK., 1050 NOLU SK., 1052 NOLU SK., 1052 NOLU, 1053 NOLU SK., 1057 NOLU, 1080 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 1083 NOLU SK., CEM SK., GEBESLER, GEBEŞLER SK., ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Kasım Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1013 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1100 NOLU SK., 1118 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Kasım Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, SAKARYA, TEKELER, TUZLA mahallelerinde 1016 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1079 NOLU SK., 1085 NOLU, 1085 NOLU SK., 1087 NOLU, 1087 NOLU SK., 1088 NOLU SK., 1090 NOLU SK., 1091 NOLU SK., 1220 NOLU, 1222 NOLU SK., 1223 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1226 NOLU SK., 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 467 NOLU SK., 472 NOLU SK., 473 NOLU SK., 749 NOLU SK., BEŞİK SK., BEYKALFA SK., CEYLAN, ÇIKRIKÇI, ÇIKRIKÇI SK., DEVOGLU, DEVOĞLU CD., DUMAN SK., DUTLU SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARASU, KARASU CD., KUYU SK., PAŞA SK., SAKA SK., SAVAS, SAVAS CD., SAVAŞ CD., TARIM, TARIM SK., TEK SK., TEKELER, TEKELER SK., YARDIMCI SK., YASA SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, BÜYÜKDERE, KAZIMIYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA, YENİ mahallelerinde 1002. SK., 1005. SK., 1007. SK., 1010. SK., 1106., 14409, 6001, 6002 SK., 6003, 6005, 6005 SK., 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6019, 6019 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032, 6032 SK., 6032. SK., 6039, 6043 SK., 6053, 6054 SK., 6056, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6068, 6073 SK., 6076, 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6098 SK., 6100, 6102 SK., 6104 SK., 6110 SK., 6113, 6115 SK., 6116, 6116 SK., 6117 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6120, 6121, 6121 SK., 6122 SK., 6127, 6129 SK., 6130 SK., 6136 SK., 6137 SK., 6141, 6141 SK., 6142 SK., 6144 SK., 6145 SK., 6525 SK., 6526 SK., 6528, 6528 SK., 6529 SK., 6529. SK., 6532 SK., 6533 SK., 6534 SK., 6535, 6536 SK., 6536. SK., 6537, 6537 SK., 6538 SK., 6539 SK., 6540 SK., 6541 SK., 6542 SK., 6544 SK., 6545, 6545 SK., 6546 SK., 6547, 6547 SK., 6548, 6548 SK., 6549 SK., 6582 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ARPACIK, ATATÜRK BULVAR, BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR, GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/4, GIRESUNLULAR/6, GİRESUNLULAR, İsimsiz84, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, NEVZAT CÖMERT CD., RASIMPASA, RASİMPAŞA CD., SAKARYA, SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, SAKARYA CD., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Kasım Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, ASAGIÇALICA, AŞAĞIÇALICA, ÇAMLICA, IKRAMIYE, KIZANLIK, KURTKÖY, PASAKÖY, PAŞAKÖY, SARIYER, SIVRITEPE, SİVRİTEPE, SOFULAR, SÜLEYMANIYE, TUZAK mahallelerinde 14101, 188, 1901. SK., 2 HAZIRAN, 2 HAZİRAN, 247, 247 SK., AŞAĞI SK, BEYAZIT, FATIH, HÜSEYINBAS, HÜSEYİNBAŞ SK., ISTIKLAL (MERKEZ), İKRAMİYE YOLU, LALE, MERKEZ_206, MERKEZ_208, MERKEZ_25, MERKEZ_265, MERKEZ_276, MERKEZ_293, MERKEZ_322, MERKEZ_36, MERKEZ_36 SK., MERKEZ_39, MERKEZ_43, MERKEZ_52, MERKEZ_67, PASAKÖY MERKEZ, PASAKÖY MERKEZ_1, PAŞAKÖY MERKEZ SK., SEHIT YASIN ATALAY, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/15, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/7, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ, SİVRİTEPE MERKEZ SK., SOFULAR MERKEZ, TUZAK MERKEZ, TUZAK MERKEZ SK., TUZAK MERKEZ_10, ZIYARET, ZIYARET_2, ZIYARET_3, ZİYARET, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11612, ARMAĞANLAR SK., DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DİKMEN MERKEZ, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, IÇDEDELER, İÇDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR, ÇİFTLİK, IÇDEDELER, İÇDEDELER KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALLER mahallelerinde KEMALLER, KEMALLER KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 15 Kasım Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBALLAR mahallelerinde ALBALLAR, ALBALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALBALLAR_1, KARAAGAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Kasım Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, BEŞKÖPRÜ, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 1.GEÇIT SK., 1.GEÇİT SK., 100. SK., 101., 101. SK., 103. SK., 105. SK., 109. SK., 11. CD., 110. SK., 111., 111. SK., 112., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 126. SK., 127. SK., 128. SK., 129. SK., 130., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 135. SK., 136. SK., 137. SK., 138., 138. SK., 139. SK., 140. SK., 141. SK., 142. SK., 143. SK., 144. SK., 145. SK., 146. SK., 147. SK., 148. SK., 149., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 152., 152. SK., 153., 153. SK., 154. SK., 155. SK., 156. SK., 157. SK., 158. SK., 159., 159. SK., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 165. SK., 167. SK., 169. SK., 171., 171. SK., 173., 173. SK., 175., 177. SK., 179. SK., 180., 180. SK., 185., 185. SK., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 2. CD., 200. SK., 202. SK., 208. SK., 222. SK., 237., 237. SK., 245., 25., 25. SK., 26., 26. SK., 27. SK., 28., 30. SK., 32. SK., 324., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 33. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 335., 335. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 340. SK., 349., 35. SK., 352. SK., 354. SK., 356., 358., 358. SK., 36. SK., 360. SK., 37. SK., 379. SK., 381. SK., 383. SK., 385. SK., 387. SK., 389. SK., 4. CD., 45. SK., 48. SK., 49. SK., 50. SK., 51. SK., 52. SK., 54, 57., 57. SK., 59., 60., 61., 63., 63. SK., 64., 65., 65. SK., 66., 66. SK., 67., 69. SK., 7. CD., 74., 76 SK., 76., 76. SK., 79. SK., 82. SK., 83. SK., 833. SK., 84., 847. SK., 88. SK., 90., 90. SK., 93. SK., 94. SK., 96., 98., 98. SK., 99. SK., AKADEMİ YOLU SK., ALİ KOÇ SK., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, ASİL SK., ATA SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAHÇE SK., BAS SK., BAŞ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE, BELEDİYE CD., BİRLEŞİK SK., CEMRE 2 SK., CİHAN SK., ÇAM, ÇARDAK SK., ÇATALÇEŞME, DAĞKÖY SK., DARBOGAZ, DARBOGAZ SK., DARBOĞAZ SK., DİBEK SK., DOGRU SK., DOĞRU SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., ELMAS SK., ENDER EVLER SİTESİ İÇ YOLU, ENSAR SK., ERGUN SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY SK., ESKİKÖY SK., FERAH SK., FEZA, FEZA SK., FILIZ, FİLİZ SK., FURKAN SK., GÜNDOĞAN SK., KANUNI SK., KANUNİ SK., KARABAŞ SK., KARTEPE, KARTEPE SK., KENAN SOFUOGLU, KENAN SOFUOĞLU, KERVAN, KERVAN SK., KIRANTEPE MEVKİİ, KIRAZ, KISIKGEÇIT SK., KISIKGEÇİT SK., KOTUK SK., KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEDENİYET, MEDENİYET CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., NISANCI, NISANCI SK., NİŞANCI SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, OĞUZHAN SK., ORKİDE SK., ORTA CD., PARK SK., PASA SK., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 2 SİTESİ İÇİ YOLU, SAFRANCIK SK., SAGLIK SK., SAKARYA SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SANAYİİ CD., SANCAK SK., SARAY SK., SARDUNYA EVLERİ 2 İÇİ YOLU, SARP SK., SERDİVAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ, SEYİRTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, SIVRITEPE, SIVRITEPE CD., SİVRİTEPE CD., SOGUKSU SK., SOĞUKSU SK., SUHUBE EVLERİ 1 İÇİ YOLU, SULU SK., SÜTÇÜ SK., TARABYA SK., TESELLİ SK., TOKATDERE SK., TUFAN SK., USTA SK., UZAY SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE CD., ÜNİVERSİTE CD., VİŞNE SK., YAVUZ SK., YAY SK., YEMISLI, YEMİŞLİ SK., YENI CD., YENİ CD., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU, YENİ RADYO TV VERİCİLER MEVKİİ, YESIL SK., YIGIT, YUVA SK., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA, ZAKKUM SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde ÇARK CD., MUSTAFA OCAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4716. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMURBEY mahallelerinde 4712, UMURBEY SK., UMURBEY_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA, KULFALLAR mahallelerinde 2667., 2873.-, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, EŞME, EŞME SK., İsimsiz100, İsimsiz101, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044, 8044 SK., 8058 SK., 8059 SK., 8061 SK., 8075, ATATÜRK, BARBAROS SK., KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, SADIK SK., TRAFO SK., YALÇIN SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE mahallelerinde BAYIR SK., MERKEZ/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 255, 258 SK., 259, 259 SK., 260 SK., 261, 262., 265, HÜRRIYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4008, 4011 SK., 5001 SK., ACELLE YAYLASI, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEMİROĞLU, DERE, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MENDERES, MENDERES CD., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PAZARKÖY SK., PINARBASI, SAHINLER, SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞAHİNLER SK., ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 15 Kasım Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19, 19 SK., 49 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Kasım Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, KONAK, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR SK., İSKENDER DERESİ, SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., ŞEHİT FAHRETTİN AZAK, YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.