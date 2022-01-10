15 milyon TL değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kaçak cinsel içerikli üretimi yapılan bir depoya baskın düzenlendi. Baskında 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

(DHA)
10 Ocak 2022 Pazartesi, 22:07
15 milyon TL değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Abone Ol google-news

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesi'nde bir depoda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürünlerin üretildiği bilgisine ulaştı. Polis, 781. Sokak'ta 4 katlı binanın altındaki imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin, hammaddelerini yurt dışından kaçak olarak getirdikleri cinsel içerikli ürünleri, sağlıksız koşullarda, depodaki makinelerle ürettikleri tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON LİRA

Piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin kalp krizi ve yüksek tansiyona yol açıp ölümlere sebep olduğu değerlendiriliyor. Deponun kapısına iş ilanı asıldığı görüldü.

Emniyete götürülen şüpheliler H.D. ve E.Y.'nin işlemleri sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler