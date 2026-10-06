15. Sigorta Haftası, ‘toprak, su, hava ve ateş’ yaklaşımıyla başladı: 'Güvence temel ihtiyaç'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından sigorta farkındalığını artırmak amacıyla 2011’den bu yana sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla kutlanan “Sigorta Haftası”nın 15’incisi dün başladı. 11 Ekim’e kadar ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak olan haftanın ana başlığı ise “Dört Element. Tek Güvence.”

Bu yıl yaşamın temelini oluşturan toprak, su, hava ve ateşe, sigortacılık temelinde dikkat çekmek istediklerini ifade eden TSB Başkanı Ahmet Yaşar, bunu şöyle ayrıntılandırdı:

RİSKLER DEĞİŞİYOR

“Toprak üzerinde evlerimizi ve işyerlerimizi kuruyor, sudan yaşam ve üretim için yararlanıyor, havanın koşullarına göre geleceğimizi planlıyor, ateşin enerjisiyle emek verip değer üretiyoruz. Ancak bu unsurlarla bağlantılı riskler de değişiyor. Sigortanın görevi, riskleri önceden anlamamıza yardımcı olmak ve bir kayıp yaşandığında hayatın, üretimin ve emeğin devamı için güvence sağlamaktır.”

Bu noktada “Riskin şekli değişse de güvenceye duyduğumuz ihtiyaç değişmiyor. İşte 15’inci haftada en önemli hedefimiz, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte bu güvence mesajını toplumun her kesimine ulaştırmak” diyen Yaşar, şunu vurguladı:

“Sigorta, belirsizlikler karşısında bireylerin ve kurumların geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayan güçlü bir dayanışma mekanizmasıdır. İklim olayları, afetler ve değişen yaşam biçimleri, riskleri daha iyi anlamayı ve hazırlıklı olmayı her zamankinden önemli kılıyor.”

SİGORTA TÜFE’DE ARTIŞ YÜZDE

16.9 TÜİK’in Eylül 2026 ile ilgili yayımladığı enflasyon (TÜFE) verilerine göre genel sigorta TÜFE, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 0.28 düşerken ilk dokuz ayda yüzde 17.09, yıllıkta yüzde 16.85 arttı. Bu kapsamda, oto sigortalarındaki (özel taşımacılık sigortası TÜFE) fiyatlar aylıkta yüzde 0.51 düşerken dokuz ayda yüzde 17.49, yıllıkta yüzde 16.14 arttı. Konut sigortası TÜFE’deki artışlar da aylıkta yüzde 1.47, dokuz ayda yüzde 21.89, yıllıkta yüzde 31.45 oldu. Ayrıca sağlık sigortası TÜFE ise aylıkta yüzde 0.11 düşerken dokuz ayda yüzde 4.25, yıllıkta yüzda 4.88 arttı.