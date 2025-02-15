15 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:08

Güncelleme: 15.02.2025 - 10:08

İZMİR ilinde 15 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.326-2025-02-15 17:00:00.196 saatleri arasında İnönü; 145. Sk., , İsimsiz22, Ahmet Adaman Cd., 145/1 Sk., 136. Sk., 140. Sk., 144 Sk., 145 Sk., 146 Sk., 147, 147. Sk., 147/3, 147/3 Sk., 147/5, 147/6 Sk., 147/7 Sk., 148 Sk., 148/1 Sk., 149. Sk., 150, 151 Sk., 151, 153, 154. Sk., 155/1 Sk., 161 Sk., 161. Sk., Ahmet Adaman Cd., 150/3, 150/4, 144/2, 144/6, 144/4, 144/7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Demirci; İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Yeşilköy; , Fevzi Çakmak Cd., İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Demirci; İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Yeşilköy; , Fevzi Çakmak Cd., İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Demirci; İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Yeşilköy; , Fevzi Çakmak Cd., İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Demirci; İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Yeşilköy; , Fevzi Çakmak Cd., İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 16:00:00.284 saatleri arasında Sarıyurt; Sarıyurt Köyü, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, Dereköy Yolu, Sarıyurt Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 16:00:00.284 saatleri arasında Alankıyı; İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz24, YÖRÜK, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, Alankıyı Köyü, Alankıyı Köyü İç Yolu, Karşıyaka Küme Evleri, Kocatarla, Köy İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 16:00:00.284 saatleri arasında Dereköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Dereköy Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 16:00:00.284 saatleri arasında Ergenli; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz17, Dereköy Yolu, Ergenli Köyü, Ergenli Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, Öğretme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 16:00:00.284 saatleri arasında Hisarlık; , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Hisarlık, Hisarlık Köyü İç Yolu, HİSARLIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 16:00:00.284 saatleri arasında Kızıloba; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz66, Kızıloba Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, KIZILOBA ARA YOL, kızıloba ara yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Karacaağaç; , 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., BELENBAŞI YOLU ÜZERİ, Dede Sk., Kolcu Bağı Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., 4010/1, KOLCU BAĞI GRUBU, 4005/3, YAĞ YERİ GRUBU, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz88, İsimsiz30, İsimsiz157, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz47, İsimsiz56, İzmir-Aydın Otoyolu, Şehit Er Zeki Toker , 4024, 4017/1, 4004/1, 4023 Sk., YOLÜSTÜ SOKAK, KIRIKLAR YOLU ÜZERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Kırklar; , 5025/3. Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , 5025/5 Sk., 5025/5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Yıldızlar; ŞEHİT ER ZEKİ TOKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Kırklar; 5011, 5009, MEVLANA, 5020, İpek Kümeevleri, Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Karatekeli Cd., Karabağlar Sk., 5030. Sk., 5027, 5026. Sk., 5025/3. Sk., 5025/2. Sk., 5025/1, 5023. Sk., , 5002/1, 5033, 5025/1 Sk., 5028 Sk., 5025/4, 5002/4 Sk., 5025/2 Sk., 5023, Karataş, 5031/1, 5025/1, 5025, 5025/5, 5033/1, İsimsiz129, İsimsiz127, İsimsiz120, 5031, 5025/5 Sk., İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz126, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz35, 5023, 5002/3, 5028/1, 5028, 5018, 5014, 5003, 5001, 5002, 5013, 5012, 5016, 5010, 5008, 5007, 5006, 5004, 5005, DEMOKRASİ, 5024, 5029, 5021, 5022, 5019, 5017 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Karacaağaç; İzmir-Aydın Otoyolu, KIRIKLAR YOLU ÜZERİ, YOLÜSTÜ SOKAK, 4023 Sk., 4004/1, 4017/1, 4024, Şehit Er Zeki Toker , 3021/2, , 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., BELENBAŞI YOLU ÜZERİ, Dede Sk., Kolcu Bağı Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., 4010/1, KOLCU BAĞI GRUBU, 4005/3, YAĞ YERİ GRUBU, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz88, İsimsiz30, İsimsiz157, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz47, İsimsiz56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Zafer; Çiftlik Sk., Gaffar Okkan Sk., 2366. Sk., 2364, 2360, 2359. Sk., 2358. Sk., 2357. Sk., 2350, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Yıldızlar; ŞEHİT ER ZEKİ TOKER, TOKER, HASAN ÇAVUŞ, MANASTIR, ÇAMLIK, Koca Musa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Doğancılar; 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Cd., 6007, 6007/2. Sk., 6010. Sk., 6002/1, 6010, 6004/1 Sk., 6003/1. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., , İsimsiz40, 6013, 6030, 6015, 6001, YUNUS EMRE, 5025/1, KOCAORMAN MEVKİİ, kocaorman mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Belenbaşı; 3007, 3007 Sk., BELEN, 3015, 3004/1, 3021/1 Sk., 3002/1, 3018/4, 3018/2, 3018/3, 3004/2, 3002/2 Sk., 3021/2 Sk., 3021/2, 3015/3 Sk., 3018/9, 3018/13, 3018, Hürriyet Cd., Karatekeli Cd., 3003, 3002, 3001, 3006, 3009, 3013, 3012, 3004, 3016/1 Sk., 3020 Sk., 3018/8, 3018 Sk., 3020, 3020/1, 3020 Sk., İsimsiz12, , 3004. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3018/1. Sk., 3019. Sk., 3019/1. Sk., 3021. Sk., 3023. Sk., Belen Cd., Beylik Cad., Gonca Yörük Cd., 3021/1, 3015/2 Sk., 3018/15 Sk., 3018/5, 3004 Sk., 3018/8 Sk., Efeler Cd., 3021/1 Sk., İsimsiz90, 3021/1 Sk., İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz56, İsimsiz55, 3015 Sk., İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz35, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:50.579-2025-02-15 17:00:57.473 saatleri arasında Zafer; Çiftlik Sk., Gaffar Okkan Sk., 2366. Sk., 2357. Sk., 2350, 2364, 2360, 2359. Sk., 2358. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Karacaağaç; 4024, , 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., BELENBAŞI YOLU ÜZERİ, Dede Sk., Kolcu Bağı Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., 4010/1, KOLCU BAĞI GRUBU, 4005/3, YAĞ YERİ GRUBU, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz88, İsimsiz30, İsimsiz157, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz47, İsimsiz56, İzmir-Aydın Otoyolu, Şehit Er Zeki Toker , 4017/1, 4004/1, 4023 Sk., YOLÜSTÜ SOKAK, KIRIKLAR YOLU ÜZERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Kırklar; , 5025/3. Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , 5025/5 Sk., 5025/5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Yıldızlar; ŞEHİT ER ZEKİ TOKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Belenbaşı; 3004. Sk., , 3005. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3018/1. Sk., 3019. Sk., 3019/1. Sk., 3021. Sk., 3023. Sk., Belen Cd., Beylik Cad., Gonca Yörük Cd., Hürriyet Cd., Karatekeli Cd., 3003, 3002, 3001, 3006, 3009, 3013, 3012, 3004, 3016/1 Sk., 3020 Sk., 3018/8, 3018 Sk., 3020, 3020/1, 3020 Sk., İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz35, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, 3015 Sk., İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz63, İsimsiz65, 3021/1 Sk., İsimsiz90, 3021/1 Sk., Efeler Cd., 3018/8 Sk., 3004 Sk., 3018/5, 3018/15 Sk., 3015/2 Sk., 3021/1, 3018/13, 3018/9, 3015/3 Sk., 3021/2, 3021/2 Sk., 3002/2 Sk., 3004/2, 3018/3, 3018/2, 3018/4, 3002/1, 3021/1 Sk., 3004/1, 3015, BELEN, 3007 Sk., 3007, 3018 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Kırklar; 5002/1, , 5023. Sk., 5025/1, 5025/2. Sk., 5025/3. Sk., 5026. Sk., 5027, 5030. Sk., Karabağlar Sk., Karatekeli Cd., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , İpek Kümeevleri, 5020, MEVLANA, 5009, 5011, 5017, 5019, 5022, 5021, 5029, 5024, DEMOKRASİ, 5005, 5004, 5006, 5007, 5008, 5010, 5016, 5012, 5013, 5002, 5001, 5003, 5014, 5018, 5028, 5028/1, 5002/3, 5023, İsimsiz35, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz126, İsimsiz74, İsimsiz76, 5025/5 Sk., 5031, İsimsiz120, İsimsiz127, İsimsiz129, 5033/1, 5025/5, 5025, 5025/1, 5031/1, Karataş, 5023, 5025/2 Sk., 5002/4 Sk., 5025/4, 5028 Sk., 5025/1 Sk., 5033 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında 29 Ekim; , 2000. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2114. Sk., 2116. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2152. Sk., 2153. Sk., 2154. Sk., 2114 Sk., 2148, 2171 Sk., 2145 Sk., 2246 Sk., 2117, 2159, 2185, 2254, 2113, 2255, 2206, 2192, 2110, 2118/1, 2115, 2118/1, 2130 Sk., Sağlık Ocağı, 2157, 2177, 2189, İsimsiz61, İsimsiz39, 2112, 2194, Şehit Nurettin Gök Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, İmamoğlu Sk., Yaldız Sk., Sümbül Sk., Sağlık Ocağı Sk., Ortatatepe Sk., Mehmet Çavuş Sk., Hasan Saka Sk., Hacı Osmanlar Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Değirmentaşı Sk., Bahçebağ Sk., Atatürk Cd., ARAZİ İÇİ, 2256. Sk., 2255/2. Sk., 2255/1. Sk., 2253. Sk., 2252. Sk., 2224, 2242. Sk., 2231. Sk., 2220. Sk., 2215. Sk., 2213. Sk., 2209. Sk., 2208. Sk., 2205. Sk., 2203. Sk., 2202. Sk., 2193. Sk., 2190. Sk., 2188. Sk., 2187. Sk., 2186. Sk., 2184. Sk., 2180. Sk., 2179. Sk., 2178. Sk., 2175. Sk., 2174. Sk., 2173. Sk., 2172. Sk., 2170. Sk., 2169. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2163. Sk., 2161. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2155. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Kaynaklar Merkez; 2036. Sk., 2035. Sk., 2031. Sk., 2029. Sk., 2026. Sk., 2025. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2017. Sk., 2016. Sk., 2015. Sk., 2014. Sk., 2013. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2006. Sk., 2004. Sk., 2003. Sk., 2001. Sk., 2000. Sk., , 2027, Atatürk Cd., İsimsiz127, İsimsiz119, İsimsiz112, KAYNAKLAR NAZIM HİKMET, İsimsiz104, İsimsiz79, İsimsiz58, İsimsiz48, İsimsiz46, 2079 Sk. , İsimsiz30, İsimsiz26, 2076 Sk., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz1, 2071/1, 2073, 2078, Şehit İslam Yeşil Sk., ŞEHİT ER ARİF SERÇE, Öğrt. Mustafa Balcı Sk., Sağlık Ocağı Sk., Sağlık Ocağı, Mehmet Memiş Sk., Kabakçılar Sk., Hasan Saka Sk., Gürlek Sk., GAZİ HASAN ŞEN, Celiloğlu Sk., Camialtı Sk., Bahçebağ Sk., 2101. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2077. Sk., 2076. Sk., 2075. Sk., 2072/1. Sk., 2072. Sk., 2071. Sk., 2055. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2072 Sk., 2076/1, 2034, 2101/1, 2005, 2041, 2023, 2028, 2053, 2054, 2046, 2043, 2058, 2039, 2020, 2045, 2048, 2047, 2012, 2105, 2106, 2051, 2079/3, 2071/2, 2079/2, 2030, 2036 sk., 2037, 2036, 2103 Sk., BAHÇEBAĞ, 2080 Sk., 2070, 2083, KABAKÇILAR, 2107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Yıldızlar; , 2205. Sk., Koca Musa Sk., ÇAMLIK, MANASTIR, HASAN ÇAVUŞ, TOKER, ŞEHİT ER ZEKİ TOKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Zafer; , 205/25. Sk., 2302. Sk., 2305. Sk., 2307. Sk., 2308. Sk., 2309. Sk., 2310. Sk., 2312. Sk., 2313. Sk., 2314. Sk., 2316. Sk., 2318. Sk., 2319. Sk., 2320. Sk., 2320/1. Sk., 2322. Sk., 2323. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2330. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2335. Sk., 2336. Sk., 2337. Sk., 2338. Sk., 2339. Sk., 2340. Sk., 2342. Sk., 2342/1 Sk., 2344. Sk., 2346. Sk., 2347. Sk., 2349. Sk., 2350, 2351. Sk., 2352. Sk., 2354. Sk., 2355. Sk., 2357. Sk., 2358. Sk., 2359. Sk., 2360, 2360/1. Sk., 2361. Sk., 2362. Sk., 2363. Sk., 2364, 2365. Sk., 2366. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., Atatürk Cd., Cennet Vadisi, GAFFAR OKKAN, Gaffar Okkan Sk., Turgut Özal Cd., Çiftlik Sk., 2348, 2353, 2306, 2311, 2321, 2316, 2328, 2329, 2342 Sk., 2342, 2341, 2370/1, 2333, 2334, 2401 Sk., 2403 Sk., İsimsiz15, İsimsiz132, İsimsiz177, İsimsiz194, İsimsiz223, 2374, 2315, 2302, 2303, 2401 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Doğancılar; , 6002. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Cd., 6007, 6007/2. Sk., 6010. Sk., 6002/1, 6010, 6004/1 Sk., İsimsiz40, 6013, 6030, 6015, 6001, YUNUS EMRE, 5025/1, KOCAORMAN MEVKİİ, kocaorman mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Karacaağaç; , 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., BELENBAŞI YOLU ÜZERİ, Dede Sk., Kolcu Bağı Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk. , Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., 4010/1, KOLCU BAĞI GRUBU, 4005/3, YAĞ YERİ GRUBU, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz88, İsimsiz30, İsimsiz157, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz47, İsimsiz56, İzmir-Aydın Otoyolu, 3021/2, Şehit Er Zeki Toker , 4024, 4017/1, 4004/1, 4023 Sk., YOLÜSTÜ SOKAK, KIRIKLAR YOLU ÜZERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Kısık; SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz3, 7035, 7035, KOYUN AHILI, 7039. Sk., 7040. Sk., Eski Aydın, FEVZİ ÇAKMAK, İzmir-Aydın Otoyolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.696-2025-02-15 10:00:00.409 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; , FEVZİ ÇAKMAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; FEVZİ ÇAKMAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; İzmir-Aydın Otoyolu, FEVZİ ÇAKMAK, Eski Aydın, 7040. Sk., 7039. Sk., KOYUN AHILI, 7035, 7035, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:49.288-2025-02-15 10:00:57.483 saatleri arasında Kısık; SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Kısık; SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz3, 7035, 7035, KOYUN AHILI, 7039. Sk., 7040. Sk., Eski Aydın, FEVZİ ÇAKMAK, İzmir-Aydın Otoyolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:00.931-2025-02-15 17:00:00.965 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; , FEVZİ ÇAKMAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Kısık; SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; , İsimsiz3, 7035, 7035, KOYUN AHILI, 7039. Sk., 7040. Sk., Eski Aydın, FEVZİ ÇAKMAK, İzmir-Aydın Otoyolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 16:00:36.199-2025-02-15 17:00:43.345 saatleri arasında Oğlananası Cumhuriyet; , FEVZİ ÇAKMAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:00.801-2025-02-15 10:00:00.159 saatleri arasında Kuşçular; , İsimsiz29, 8014/1, 8014. Sk., 8016. Sk., 8027, 8039/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.125-2025-02-15 12:30:00.973 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz59, 8020/1, 8028. Sk., KUŞÇULAR, , 8026. Sk., 8020, 8022, 8032/2, İsimsiz82, İsimsiz44 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 13:00:00.603-2025-02-15 17:00:00.287 saatleri arasında Torasan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:10.957-2025-02-15 13:00:19.621 saatleri arasında Ardıç; 5438, , 5480. Sk., 5479. Sk., 5478. Sk., 5477. Sk., 5476. Sk., 5475. Sk., 5470/1. Sk., 5470. Sk., 5238. Sk., 5484. Sk., 5483/1. Sk., 5483. Sk., 5481. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:10.957-2025-02-15 13:00:19.621 saatleri arasında Celal Bayar; 5438, 5240/4. Sk., 5240/3. Sk., 5240/2. Sk., 5240/1. Sk., 5238. Sk., İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:00.674-2025-02-15 14:00:05.973 saatleri arasında Alaçatı; 14020. Sk., 14001. Sk., 14000. Sk., 11500. Sk., İsimsiz515, İsimsiz514, İsimsiz512, İsimsiz511, İsimsiz509, 14045, İsimsiz326, İsimsiz304, , 14032. Sk., 15039. Sk., 15038. Sk., 15035. Sk., 14052. Sk., 14051. Sk., 14050. Sk., 14048. Sk., 14046. Sk., 14042/1. Sk., 14042. Sk., 14041/1. Sk., 14041. Sk., 14040. Sk., 14039. Sk., 14038. Sk., 14037. Sk., 14036. Sk., 14035. Sk., 14034. Sk., 14031. Sk., 14030. Sk., 14029. Sk., 14027. Sk., 14026. Sk., 14025. Sk., 14022. Sk., 14024. Sk., 14023. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:37.191-2025-02-15 14:00:42.695 saatleri arasında Alaçatı; 11028. Sk., 12001. Sk., 11500. Sk., 11059. Sk., 11058. Sk., 11057. Sk., 11054. Sk., 11035. Sk., 11033. Sk., 11031. Sk., 11029. Sk., 11025. Sk., 11024. Sk., 11023. Sk., 11022. Sk., 11021. Sk., 11020. Sk., 11019. Sk., 11018. Sk., 11016. Sk., 11015. Sk., 1058. Sk., 18026/4, İsimsiz388, İsimsiz387, 12080 Sk., İsimsiz373, İsimsiz364, İsimsiz363, İsimsiz361, İsimsiz360, 12088, İsimsiz331, İsimsiz329, İsimsiz328, İsimsiz161, İsimsiz160, 12094, , 12084, Serinler Çiftliği, Kemalpaşa, 2500. Sk., 2085. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 14021. Sk., 14020/1. Sk., 14020. Sk., 14019/1. Sk., 14019. Sk., 14018. Sk., 14017/1. Sk., 14017. Sk., 14016. Sk., 14013. Sk., 14012. Sk., 14009. Sk., 14008. Sk., 14007. Sk., 14001. Sk., 14000. Sk., 14000 Sk., 12500. Sk., 12096. Sk., 12095. Sk., 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083. Sk., 12082. Sk., 12081 Sk., 12080/1. Sk., 12080. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12075. Sk., 12074. Sk., 12073. Sk., 12072. Sk., 12006. Sk., 12005. Sk., 12003. Sk., 12002. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:33.975-2025-02-15 12:00:42.238 saatleri arasında Kavaklıdere; Kışla, Kışla Sk., Kavaklıdere, ORMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:35.366-2025-02-15 15:00:45.697 saatleri arasında Çoraklar; Aydoğdu Sk., İsimsiz4, İsimsiz3, , Çoraklar Yolu, ÇORAKLAR OKUL, Mercan Sk., Menekşe Sk., Gül 2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:35.366-2025-02-15 15:00:45.697 saatleri arasında Çaltılıdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:35.366-2025-02-15 15:00:45.697 saatleri arasında Karaköy; Çoraklar-Eski Karaköy Yolu, Karaköy Köyü İç Yolu, Eski Karaköy Köy Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:35.366-2025-02-15 15:00:45.697 saatleri arasında Kalabak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:59.157-2025-02-15 16:00:11.487 saatleri arasında Kurtuluş; NENEHATUN, 743, GÜN, GÜZELHİSAR, ÇAMLIK, 730, 740, 742, 731, 726, 729, 744, 745, , 746, 736, 683. Sk., 726. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:59.157-2025-02-15 16:00:11.487 saatleri arasında Yeni; , 912/1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz34, 921, 975, 872, 799, 804, 842, 805, 797. Sk., 801. Sk., 841. Sk., 844. Sk., 849. Sk., 841, 852. Sk., 856. Sk., 863. Sk., 875. Sk., GÜZELHİSAR, Kıbrıs Cd., Nene Hatun Cd., 850, 858, 865, 861, 866, 922, 803, 903, 937, 851, 864, 867, 882, 879 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:59.157-2025-02-15 16:00:11.487 saatleri arasında Güzelhisar; GÜZELHİSAR OKUL, BALABANPAŞA, Hamam Sk., Köprülü 1. Sk., Kültür, Kültür Sk., Kıbrıs Cd., Merkez Cd., Mescit Sk., Oluklu Çeşme Sk., Seyhan Sk., Tabakhane Sk., Tepe 1. Sk., Çamaltı Sk., Çarşı Sk., Çayır, TABAKHANE, İsimsiz2, 17/20, 17/31, 17/44, 17/30, GÜZELHİSAR TEPE, GAVURDERE, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:59.157-2025-02-15 16:00:11.487 saatleri arasında Kültür; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.338-2025-02-15 17:00:00.271 saatleri arasında Başaran; İsimsiz34, Başova, Başaran, İsimsiz117, İsimsiz106, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz107, İsimsiz115, İsimsiz39, , İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Yanıkköy; 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 521/1. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., Kumsal. Sk., Deniz, Kanal Yolu Dere, Nehir, Okyanus, , İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, 500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 503/1. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Belen; , İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz14, 713, 713, İsimsiz17, 713/1, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz19, 713/1, 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , DSİ KANAL YOLU, 700. Sk., 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., Ahmet Kahraman, Yaylaarası, Gazi Atatürk Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Çukurköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, çukur köy küme evler, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz22, İsimsiz25, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz101, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evler , çukurköy küme evler , 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., Çukur Köy Yolu, Çukurköy, affet evleri, çukurköy küme evleri, ÇUKURKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Doğa; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz21, Adalar Küme Evleri, 601/2, İsimsiz24, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 610/2, 610/2, 610/1 Sk., 601, 610/3, 600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 613/1. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 603/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Hasanlar; , İsimsiz5, 900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Dsi Kanal Yolu, Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Haykıran; , İsimsiz4, İsimsiz6, 812 Sk., İsimsiz9, İsimsiz10, 800, 818, 826, 800. Cd., 800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 900. Sk., Ara Sokak, Gazi Atatürk Cad., Sarıkaya Mevki Yolu, Yol, İc Sokak, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Yahşelli; , İsimsiz22, İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz39, 6335/1, 6332. Sk., Manisa Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:30:00.442-2025-02-15 15:30:00.441 saatleri arasında Yayla; İsimsiz52, İsimsiz89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 10:00:00.731-2025-02-15 16:00:00.385 saatleri arasında Hisarköy; , Hisarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 10:00:00.74-2025-02-15 13:00:00.181 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 9267/1 Sk., Kocatepe Caddesi, Şehit Mustafa Akmansoy Cd., 9255. Sk., , 9267. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:00.74-2025-02-15 13:00:00.181 saatleri arasında Damlacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.