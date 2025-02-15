15 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:08

Güncelleme: 15.02.2025 - 10:08

MANİSA ilinde 15 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:18.418-2025-02-15 15:00:26.581 saatleri arasında Cengiz Topel; MUHİTTİN MENEKŞE SK., SEYİT ONBAŞI SOKAK , ATATÜRK, , Akıncılar Sk., SEYİTONBAŞI CADDESİ, Kırlangıç Sk., Hükümet Cd., Dörtyol Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:41.489-2025-02-15 15:00:50.495 saatleri arasında Cengiz Topel; TALAT PAŞA, Namık Kemal Cd., Kenar Sk., Hükümet Cd., Akıncılar Sk., İsimsiz7, İsimsiz4, DÜLGER, , Sarıkız Sulama Birliği, kenar sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:41.489-2025-02-15 15:00:50.495 saatleri arasında Kurtuluş; , İsimsiz13, DÜLGER, İsimsiz15, İsimsiz17, Hükümet Cd., Durusoy Sk., Fatih Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:41.489-2025-02-15 15:00:50.495 saatleri arasında Yılmaz; İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:39.078-2025-02-15 12:00:49.247 saatleri arasında Barış; 954. Sk., 909. Sk., 956. Sk., 962. Sk., 964. Sk., 966. Sk., , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz214, 899. Sk., 901. Sk., 905., 907. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:52.14-2025-02-15 16:00:11.537 saatleri arasında Taytan; KOCAKIR, , 59, İsimsiz90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:52.14-2025-02-15 16:00:11.537 saatleri arasında Durasıllı; , İsimsiz543 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:52.14-2025-02-15 16:00:11.537 saatleri arasında Kabazlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 10:00:52.14-2025-02-15 16:00:11.537 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 12:00:20.916-2025-02-15 15:00:30.599 saatleri arasında Barış; 988. Sk., 921. Sk., 905., 915 sok, isimsiz, 954. Sk., İsimsiz6, İsimsiz3, , 923. Sk., İsimsiz29, 1024 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-15 2025-02-15 09:00:46.797-2025-02-15 12:00:00.961 saatleri arasında Hacıhamza; Salihli-Simav Yolu, İsimsiz25, çevre yolu devamı, Yarbasan Selendi Mevki, iç yol, tarla yolu, parsamöaz iç yol, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:46.797-2025-02-15 12:00:00.961 saatleri arasında Akdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-15 2025-02-15 09:00:46.797-2025-02-15 12:00:00.961 saatleri arasında Akıncılar; Salihli-Simav Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.