15 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:23

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:23

BOLU ilinde 15 Temmuz Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACILAR, ARIZLAR, BAYINDIR, BAYINDIR MERKEZ, BOYACILAR, BOYALICA, CUMA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DEPO, DOGRUK, DOĞRUK, EKINCILER MERKEZ, EKİNCİLER, GÖBELLER, GÖKÇESARAY, GÖKÇESARAY MERKEZ, GÖZLER, HACIMAHMUT, ILICA, İBRAHİMÖZÜ, KARACALAR, KARAFAKILAR, KAŞIKÇIŞEYHLER, KAYALIDERE, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, MAHDUMLAR, MEMECELER, MEMECELER MERKEZ, MERKEZ, N KENDISI, NARZANLAR, NASUHLAR, NIGIT, SAFRANLAR, SARICALAR, TURGUTLAR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIKÖY mahallelerinde ARABACILAR MAHALLE YOLU, ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BEKIRLER MAHALLE YOLU, BEKİRLER, BOLU BİLECİK YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, BOYALICA MAHALLE YOLU, ÇIFTLIK MAHALLE YOLU, DEPO MAHALLE YOLU, DOGRUK MAHALLE YOLU, EKINCILER MERKEZ KÖY YOLU, EKİNCİLER, EKİNCİLER KÖYÜ DORUK MAH, EKİNCİLER KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, GÖKCESARAY ARABACILAR, GÖKCESARAY KÖYÜ NASUHLAR MAH, GÖKÇESARAY KÖYÜ YOLU, GÖKÇESARAY MERKEZ KÖY YOLU, GÖZLER MAHALLE YOLU, HACIMAHMUT KÖYÜ ÇİFTLİK MAH, HACIMAHMUT KÖYÜ YOLU, HACIMAHMUT YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, ILICA MAHALLE YOLU, IZALIK MEVKİ, İBRAHİMÖZÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KEÇECİLER SK., KEPEZ, KILAVUZLAR KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, MAHDUMLAR SK., MAHDUMLAR YAYLASI, MEMECELER GÖZLER MAH, MEMECELER KÖY YOLU, MEMECELER KÖYÜ İÇ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NASUHLAR MAHALLE YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, RÜZGAR, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SUSUZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, SUSUZ KÖY YOLU, SUSUZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YALACIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU, DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YUKARI GÜNEY mahallelerinde GÜNEY MAHALLE YOLU, GÜNEY YAYLA YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 1403 SK., 4301, 4310, 4313, ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, BELDE SK., ÇOBANOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, EBRULİ SK., ESAT SK., FUZULİ SK., KARADERE, KARADERE CD., KAVAKLAR SK., KAYAKLAR SK., KÖPRÜBASI, KÜPLÜCE SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MEHMET ZEKAI KONRAPA, MEHMET ZEKAİ KONRAPA BULVAR, MEYDAN, MEYDAN SK., NEBİ SK., PARK, RASİM SK., SAIR SINASI, ŞAİR ŞİNASİ SK., ŞEHİT SİNAN DEMİRBAŞ, YEDI GÖLLER, YEDİ GÖLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ mahallelerinde ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1416 SOK., CEFAKAR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DİVAN SK., GÜÇLÜ SK., GÜLNAR SK., ÖZGE SK., RAHMET SK., SEDA SK., SEMPATİ SK., SİNAN SK., ŞAŞMAZ SK., TINAZ SK., UAVTEDE YOK, YOLÇATI SK., ZORLU, ZORLU SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde ALAGÖZ, ALAGÖZ SK., DETAY SK., DEVA SK., DODURGA CD., GAZİ MEHMET TÜRE SK., HEKİM SK., SERAP SK., SİGORTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BORAZANLAR mahallelerinde ERBAY, FEVZİBEY CD., HÜRRİYET CD., SARMAŞIK SK., TUNCER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT mahallelerinde MENGEN YOLU, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YUVA KÖY ÇİMENTO FARİKASI YANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR mahallelerinde GÖLCÜK BULVARI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ mahallelerinde AKINCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR mahallelerinde 100.YIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIÇÖREN mahallelerinde ÇAYDURT GİRİŞİ-K23 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.