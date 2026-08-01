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15 Temmuz’da Erdoğan’a suikast girişiminde bulunmuştu: 10 yıldır aranan FETÖ üyesi yakalandı

15 Temmuz’da Erdoğan’a suikast girişiminde bulunmuştu: 10 yıldır aranan FETÖ üyesi yakalandı

1.08.2026 09:03:00
Güncellenme:
DHA
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15 Temmuz’da Erdoğan’a suikast girişiminde bulunmuştu: 10 yıldır aranan FETÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Darbe Girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan zanlılar arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi B.K.'nin Afyonkarahisar’da yakalandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla’nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan darbeci ekipte yer alan ve 37 kişilik timin firari son mensubu olduğu belirlenen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K.’nin yakalanmasına yönelik analiz ve takip çalışmaları gerçekleştirildi.

B.K.’nin; 'Cumhurbaşkanına suikast', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme', 'Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet' ile 'silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Çalışmalar sonucunda B.K., bugün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #fetö #15 temmuz Darbe girişimi #suikast

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