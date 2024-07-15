15 Temmuz DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:23

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:23

DÜZCE ilinde 15 Temmuz Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAOĞLU, YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, YUKARI AKÇAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAŞ mahallelerinde KARAKAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ, KARAKIRAZ, KARAKİRAZ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SALAVAT, SETLIK, SETLİK, ÜÇKESE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, çayırlık, GELENÖZ, GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, GERİŞ YOLU, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANİYE mahallelerinde DUMLUPINAR SK., GENERAL KAZIM SK., TAVUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2577. CD., 2665., 877. SK., D 100 KARAYOLU CD., DÜZCE BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 231. SK., AHMET MİTHAT SK., İLİM SK., İNKILAP SK., NUSRETTİN SK., SELVİLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde 2221., 2222., 2223., 2225., 2227., 2227. SK., 2232. SK., 2233., 2233. SK., 2234. SK., 2245. SK., 2277., 2316., BİLİR SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIOĞLU, N KENDISI mahallelerinde 15565., 15566., 15570., 15571., KADIOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 219. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2555., 2558. SK., 2630., 2630. SK., 2631. SK., 2707. SK., 2766. SK., 2767., 2767. SK., BAHAR SÜT SANAYİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 3.DÜZCE BULVAR, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 1. SK., 1.ÇAMLIEVLER CD., 1.DÜZCE BULVAR, 13., 13. SK., 2. SK., 3. SK., 4. SK., 7. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde 10925., 10930., 10970., ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, KAHVECI, N KENDISI mahallelerinde 9100., 9130., 9132., DOGANLI, KAHVECI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KASIM, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUKARI mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, KASIM, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, TOKMAKTARLA, YUKARI YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, UFUK mahallelerinde 107 SK., 107., 9139. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, N KENDISI, YENI mahallelerinde 8027., 9110., 9124., 9125., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKASYA SK., AKÇAKOCABEY BULVAR, BAHADIR YALÇIN CD., ÇAGLAYAN, ÇAVLAN, GELINCIK, GÖKTEPE KÖY YOLU, HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KAYA, KAYA SK., KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KEPENÇ KÜME EVLER, KESKIN, KESKİN SK., MİRAY SK., OKTAY SK., ORTANCA, RIFAT ILGAZ CD., SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SEDEF SK., SOĞUK PINAR CD., YAY SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., ARDIÇ SK., ASENA SK., BÜLBÜL SK., CEVAHİR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DİLEK SK., DOGANCILAR, GELİNCİK SK., GÖKTEPE, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., KEPENÇ, KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KOKURDAN CD., KORU, KORU SK., LALE SK., ÖZGÜR, PINAR SK., RIFAT ILGAZ, SANAYI 5, SANAYİ 8 SK., SİTE SK., ŞEN SK., ÜÇDERE SK., VEYSEL SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜCAVİR mahallelerinde DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde BADEM 1, BADEM 1 SK., BAŞAK SK., DÖNMEZ SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., SARICA SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DEREKÖY, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, HÜRRIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇÖRTLEN mahallelerinde KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.