15 Temmuz kalkışmasının 10. Yıl dönümü: FETÖ’yle mücadele için özel yasa çıkmalı

FETÖ tarafından yapılan ve 253 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti.

Örgütün siyasi kanadına ilişkin hiçbir yetkili tespit edilemezken 2020’de FETÖ’nün siyasi ayağı’nın ortaya çıkarılması için CHP tarafından yapılan TBMM’de araştırma komisyonu kurulması önerisi iktidar partisi tarafından reddedildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ın açıklamalarına göre FETÖ soruşturmaları kapsamında bugüne kadar toplam 720 bin 338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 636 bin 934 kişi hakkındaki yargı süreci sonuçlandı. Verilere göre 127 bin 102 kişi hakkında mahkûmiyet, 124 bin 743 kişi hakkında ise beraat kararı verildi.

CEZAEVİNDE 10 BİN KİŞİ

Hakkında dava veya soruşturma süreci devam edenlerin sayısı 83 bin 404 olarak açıklanırken toplam 373 bin 594 kişi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Bakanlığın verilerine göre, FETÖ üyeliği ve darbe girişimiyle bağlantılı suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunan 10 bin 485 kişinin 480’i tutuklu, 375’i hükümözlü, 9 bin 630’unun ise cezası kesinleşmiş hükümlüden oluşuyor. Hakkında yakalama kararı bulunan firari sayısı ise 33 bin 827. FETÖ’ye yönelik operasyonlar 2026’nın ilk yarısında da sürerken başka tarikat ve cemaat yapılanmalarına ilişkin iddialar ise gündemden düşmedi. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerle sıcak temasa geçen Emekli Tuğgeneral Ali Demir ve Gazi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz Cumhuriyet’e konuştu.

‘ZAMANINDA NEREDEYDİNİZ?’

FETÖ kumpası Balyoz davasında 4 yıl hapis yatan Ali Demir, “Kumpas davalar, 15 Temmuz’a giden sürecin bizzat temelini oluşturdu. Süreç bu temel üzerinde yükseldi. Kumpas davalar olmasa 15 Temmuz olmaz, olsa bile böyle bir tahribat yaratamazdı” dedi. Gelinen noktada her 120 kişiden birisinin FETÖ soruşturması geçirdiğini vurgulayan Demir, “Bu tabloda ben sormak durumundayım, ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti neredeydin? Güvenlik bürokrasin, istihbarat bürokrasin neredeydin? Diyelim onlar bilgileri verdiler. Devleti idare edenler, neden kararları zamanında almadınız?” dedi.

Ali Demir.

‘KLASİK BİR ÖRGÜT DEĞİL’

Kumpas davalarla bedel ödeyen ve sonra görevine dönen subayların o gece FETÖ ile mücadelede büyük katkısı olduğunu belirten Demir, sonrasında FETÖ’cü olmayan birçok subayın da emekli edildiğini söyledi. Demir, “Bu kişilerin Atatürkçü, Cumhuriyetçi olduğu için emekli edildiğine ilişkin duyumlar alıyoruz. Terfi ve emeklilikte objektif kriterlerle hareket edilmeli” uyarısında bulundu. FETÖ’nün klasik terör örgütü konseptinden farklı, casusluk odaklı bir örgüt olduğuna dikkat çeken Demir, “15 Temmuz yaşanmasa, bu örgüt üyelerinin böyle bir kalkışmada bulunacağına kimseyi inandıramazdık. O yüzden FETÖ’yle mücadele için özel bir yasa çıkarılmalı. FETÖ tarafından sistem dışına itilen vatansever insan kaynağından faydalanılarak tüm kurumlarda denetleme komisyonları kurulmalı” çağrısında bulundu.

ÖRGÜT ÜYELERİNDEN YENİ STRATEJİ

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından örgüt içi ayrışmalar yaşandığı iddia edilirken kendisini “Yeni Herkül” olarak tanımlayan ABD New Jersey merkezli “Yeni Herkül” bir grup, sözde ‘sona erdirme ve toplumsal uzlaşı bildirisi yayınlayarak’ örgütle ilişkilerini bitirdiklerini belirterek ikinci çözüm sürecinden yararlanmak istediklerini belirtmişti. 15 Temmuz’un yıl dönümünde ise örgüt üyeleri tarafından bir video yayınlandı. Bildiri ile paralellik gösteren videoda “Kimsenin bu yükü 10 yıl daha taşımaya ne yükü kaldı ne meceali. Bu prangaları başkalarının çözmesi beyhude, şimdi kendi irademizle, kendi kaderimizi elimize alma vakti” ifadeleri yer aldı.

‘HÂLÂ ÖRGÜTLÜLER’

Bu hamleye ilişkin dikkatli olunması gerektiğini belirten Fatih Eryılmaz, “Halen örgütlü davrandıkları çok belli olan bu Fethullahçı ekibin, ekibin haricinde Fethullah Gülen'in yeğeni Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in de böyle 15 Temmuz'dan ve örgütün 50 yıl boyunca Türk bürokrasisinde kurduğu kumpaslar, hayatını yaktığı milyonlar, çaldığı sorularla açlığa mahkum ettiği çocuklarımızı, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişiyi sanki görmezden gelinerek bir af talebi, örtülü bir af talebinde bulunduklarını görüyoruz” dedi.

Fatih Eryılmaz.

‘AZİZ HATIRAYA HAKARET’

“Maalesef çözüm süreci dedikleri çözülme süreciyle PKK terör örgütüne getirdiklerinin bir benzerini de bunlara getirme ihtimalleri var” diyen Eryılmaz, “15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde gazi olan, şehit olan insanlarımızı değil halen işlerine yarayabileceklerini düşündükleri bu organize yapılarla işbirliği yapmak bu şehitlerin ve gazilerin hatırasına hakarettir” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR DEVLET KABUL ETMEZ’

“Pişman olmuş Fethullahçı yok” tespitinde bulunan Eryılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar örgütlü yapılarıyla halen gerek ülke içinde, gerek ülke dışında faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedirler. O yüzden bu örgüt tamamen dağıtılmalıdır. Dağıtılmadan öyle bir örgütün kimliğini tanımak olur, varlığını tanımak, meşru kabul etmek olur. Hiçbir devlet bunu kabul edemez. Devlet olmanın tabiatına aykırıdır bu.”