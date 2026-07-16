15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı: Nasuh Mahruki'nin Emniyet ifadesi ortaya çıktı

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi.

Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

Vatan Emniyet'e götürülen Nasuh Mahruki'nin Emniyet'te verdiği ifade de ortaya çıktı.

Mahruki, Emniyet'teki ifadesinde söz konusu paylaşımının sorulması üzerine şu sözleri kullandı:

"Soruşturmaya konu olan Nasuh Mahruki rumuzlu sosyal medya hesabı bana aittir, burada yapılan yine soruşturmaya konu olan yukarıda okuduğunuz metinde yer alan benim de araştırma raporunda gördüğüm paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır.

Bu paylaşımda 15 Temmuz'un daha önceden fark edilmiş olduğu Devletin Resmi kayıtlarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada o zamanki adıyla gülen cemaatinin ordu içerisinde bir hazırlık içinde olduğuna dair bilgiler geçiyordu, bir binbaşının girişimden 40 gün önce bu yönde hazırlık yapıldığı ihbarı vardı. Aynı zamanda Rus istihbaratının da bu konu hakkında uyardığı bilinmekteydi. Daha yakın zamanda dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisini dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bizzat uyardığı yönünde beyanı vardır, orduyu içerde tutmasıyla alakalı dolayısı ile devletin ilgili birimleri gülen cemaatinin YAŞ kararları öncesinde tasfiye edileceğini bildiği için böyle bir kalkışmayı öne almak zorunda kaldılar, nitekim onlarında elleri ayaklarına dolandı bu süreçten.

Sayın. Cumhurbaşkanı bu kalkışmayı olay başladıktan sonra eniştesinden öğrendiğini söyledi, dolayısı ile devletin ilgili birimleri bu kalkışmadan birden fazla kaynaktan haberdar oldukları halde gecikerek müdahale edilmiştir. Bu yüzden 251 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Polis Özel Harekat Başkanlığı uçaklarla bombalanarak çok sayıda şehit vermiştir. Bu gecikmenin çok ağır bedeli her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de canımı çok yakmıştır. En önce eleştirdiğim konu budur, bu gecikme neden yaşandı. Eğer zamanında müdahale edilseydi 251 şehidi vermezdik."