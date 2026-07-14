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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurumları açık mı?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurumları açık mı?

14.07.2026 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurumları açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, tatil planı yapacak olanlar ile resmi kurumlarda işi olan yurttaşlar araştırmalara başladı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurumları açık mı?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurumları açık mı?

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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeniyle, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak maksadıyla 15 Temmuz günleri resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle 2026 yılında çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatil olacak.

15 TEMMUZ'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz, çarşamba günü kutlanacak. 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları 1 gün tatil olacak ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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