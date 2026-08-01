Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapatılacak

1.08.2026 19:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünün üç gün boyunca belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Valiliği, TRT'de 15 Temmuz'un 10'uncu yıldönümü sonrası yayıma başlayan “Asırlık Gece” isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek film çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı. 

Valilikten yapılan resmi basın açıklamasında, çekimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş istikametinin trafiğe kapatılacağı belirtildi. 

Image

Açıklamaya göre trafik akışının durdurulacağı gün ve saatler şu şekilde belirlendi:

  • 03 Ağustos 2026 Pazartesi günü 01.00-05.00 saatleri arasında. 
  • 04 Ağustos 2026 Salı günü 01.00-05.00 saatleri arasında. 
  • 05 Ağustos 2026 Çarşamba günü 01.00-05.00 saatleri arasında. 

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Belirtilen tarih ve saatler zarfında trafik akışının alternatif güzergâhlara yönlendirileceği bildirildi. Valilik, sürücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlamalarını bu saatleri dikkate alarak yapmalarının önem arz ettiğini vurguladı.  

İlgili Konular: #Trafik #dizi #köprü

İlgili Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı: Metrobüs seferleri normale döndü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı: Metrobüs seferleri normale döndü 15 Temmuz etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı. Köprünün trafiğe açılmasıyla metrobüs seferleri de normale döndü.
AKP Asırlık Gece’de neyi kararttı?
AKP Asırlık Gece’de neyi kararttı? TRT, Asırlık Gece isimli bir belgesel dizi hazırladı. Amaç 15 Temmuz darbe girişimini tarihe not etmek.
Erdoğan'ın 2013'te 'Onaylarsam vatana ihanet ederim' dediği Boğaz köprülerinin işletme hakkına Fransız şirket talip oldu
Erdoğan'ın 2013'te 'Onaylarsam vatana ihanet ederim' dediği Boğaz köprülerinin işletme hakkına Fransız şirket talip oldu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te verilmek istenen 5,7 milyar dolarlık teklifi yetersiz bularak "Bu ihaleyi onaylarsam vatana ihanet ederim" sözleriyle reddettiği boğaz köprüleri ve otoyolların özelleştirme süreci bütçeye kaynak sağlamak amacıyla yeniden başladı. Fransız altyapı şirketi Meridiam'ın Türk ortağıyla ihaleye katılmaya hazırlandığı bildirildi.