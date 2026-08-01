15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, TRT'de 15 Temmuz'un 10'uncu yıldönümü sonrası yayıma başlayan “Asırlık Gece” isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek film çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan resmi basın açıklamasında, çekimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş istikametinin trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre trafik akışının durdurulacağı gün ve saatler şu şekilde belirlendi:

03 Ağustos 2026 Pazartesi günü 01.00-05.00 saatleri arasında.

04 Ağustos 2026 Salı günü 01.00-05.00 saatleri arasında.

05 Ağustos 2026 Çarşamba günü 01.00-05.00 saatleri arasında.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Belirtilen tarih ve saatler zarfında trafik akışının alternatif güzergâhlara yönlendirileceği bildirildi. Valilik, sürücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlamalarını bu saatleri dikkate alarak yapmalarının önem arz ettiğini vurguladı.