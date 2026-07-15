15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı: Metrobüs seferleri normale döndü

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.
Koşunun ardından, köprü saat 14.00 sularında yeniden trafiğe açıldı. Böylece, trafiğe kapatılan yollarda trafik akışı yeniden sağlandı.
METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Köprünün trafiğe kapalı olduğu sürede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından gerçekleştirilen metrobüs seferleri, yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden yapılmaya başlandı.