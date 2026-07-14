15 Temmuz resmi tatil olması ile birlikte toplu taşıma bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Temmuz (Yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray, İZBAN, Metro, Metrobüs bedava mı?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde belediyeye bağlı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet veriyor.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için 15 Temmuz günü boyunca ücretsiz olacak İBB hatları şu şekilde:

Metro İstanbul hatları (M1, M2, M3, M4, M5, M8 vb. tüm şehir içi metrolar ve tramvaylar)

İETT Otobüsleri

Metrobüs

Şehir Hatları Vapurları ve deniz motorları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan şu raylı sistem hatları 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gün boyunca tamamen ücretsiz hizmet verecek:

Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara: Ankara'da TCDD bünyesindeki Başkentray'ın yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (EGO) bağlı Metro, Ankaray ve EGO otobüsleri de 15 Temmuz günü vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

İzmir: İzmir'de ulaşıma büyük kolaylık sağlayan İZBAN'ın ücretsiz olacağı Resmi Gazete'de duyurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT otobüsleri, Metro, Tramvay ve İZDENİZ vapur seferleri de anma gününe özel olarak ücretsiz gerçekleştirilecek.