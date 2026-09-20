15 yaşındaki çocuk, 35 yaşındaki erkeği bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Küfürleşmenin ardından kavgaya dönüşen tartışmada F.J., yanında bulunan bıçakla Kavaklı’yı göğsünden ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kavaklı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavaklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan F.J. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.