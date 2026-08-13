15 yaşındaki çocuk 'temizliğe' gönderildiği evde cinsel istismara uğradı: İfade tutanağında yaşı büyütülmeye çalışıldı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun "nitelikli cinsel saldırı"ya uğradığı iddiasıyla açılan soruşturmada, yargı sürecindeki ihmaller ve göçmen bir ailenin adalet mücadelesi gündeme geldi. T24 yazarı Canan Yıldız'ın haberine göre; 7 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen olay, ailenin ekonomik durumuna katkı sağlamak amacıyla ev temizliğine gitmek istemesiyle başladı.

"SEN GİR BEN GELİYORUM" DİYEREK EVE BIRAKTILAR

Çocuk Şube ifade tutanağında yer alan bilgilere göre; karşı komşuları S. Ölmez’in çocuklarına iş bulma teklifini kabul eden anne N.M., kızının temizlik işi için yönlendirildiğini belirtti. Mağdur W.A. ifadesinde, N. Türkeş isimli kadının kendisini temizlik yapacağı eve götürdüğünü, "Sen gir ben geliyorum" diyerek içeri gönderdikten sonra M. Görmez isimli şahsın kapıyı kilitleyerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Olayın ardından şikayet üzerine kendisini polis olarak tanıtan S. Ölmez, N. Türkeş ve cinsel saldırı faili olduğu iddia edilen M. Görmez gözaltına alındı. Şüpheli M. Görmez, ilk aşamada Adli Tıp raporu beklenmeden adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılsa da yaklaşık bir ay sonra yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

TUTANAKTAKİ YAZIM HATASINI AVUKAT FARK ETTİ

Soruşturma sürecindeki en dikkat çekici skandal ise ifade tutanağındaki yaş beyanıyla ortaya çıktı. 15 yaşındaki kız çocuğunun yaşı, polis tutanağına "19" olarak geçirildi. Dil bariyeri nedeniyle fark edilemeyen hatayı ailenin avukatı ortaya çıkardı. Durumun anlaşılması üzerine tercüman, dosyaya sunduğu dilekçede anne N.M.'nin kızının 15 yaşında olduğunu açıkça beyan ettiğini, tutanağa "19" yazılmasının bir maddi hatadan kaynaklandığını resmi olarak bildirdi.

SAĞLIK VE PSİKOLOJİK DESTEKTEN MAHRUM KALDI

Soruşturma devam ederken Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen aile, avukatların hukuki itirazları sonucu serbest bırakıldı. Ancak Geçici Koruma statüleri "kapalı" görünen aile, sağlık haklarından faydalanamıyor. Yaşadığı ağır travmaya rağmen 15 yaşındaki kız çocuğunun gerekli sağlık muayenesinden geçirilemediği ve psikolojik destek alamadığı öğrenildi.