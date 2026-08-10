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15 yaşındaki engelli çocuk zincirle bağlı halde bulundu

15 yaşındaki engelli çocuk zincirle bağlı halde bulundu

10.08.2026 09:39:00
Güncellenme:
İHA
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15 yaşındaki engelli çocuk zincirle bağlı halde bulundu

Sakarya'da 15 yaşındaki zihinsel ve fiziksel engelli oğlunun el ile ayaklarını zincirle bağlayan baba hakkında adli işlem başlatıldı. Engelli çocuk ise devlet korumasına alınarak rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
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Fotoğraf: Arşiv

Olay, Kocaali ilçesi Karalar Çobansayvant Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden İ.A. (51), fiziksel ve zihinsel engelli oğlu A.M.A.'nın (15) kendisine zarar verebileceğini öne sürerek ellerini ve ayaklarını zincirle bağladı. Durumun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek baba İ.A. hakkında adli inceleme başlatıldı.

Mağdur çocuk A.M.A. ise bakım ve barınma hizmetlerinden faydalanması amacıyla Arifiye Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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