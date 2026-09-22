15 yaşındaki Yağmur’un ölümünde MHP’li eski başkanın kızı yargılanıyor: İfadesi ortaya çıktı

Kastamonu’da 21 Ağustos 2025’te yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı’nın ölümüne ilişkin davada, sanık Fatma Nevra Vidinlioğlu’nun Ankara 91. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla verdiği ifade ortaya çıktı.

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması, 12 Kasım 2026’da yapılacak. Vidinlioğlu ise ikametgahının Ankara’da olması nedeniyle Ankara 91. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verdi.

“İFADELERİM ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ YOKTUR”

Buna göre Vidinlioğlu, daha önce verdiği ifadeleri tekrar etti. Vidinlioğlu, savunmasında şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım, benim ifadelerim arasında herhangi bir çelişki yoktur. Şimdiye kadar verdiğim tüm ifadelerimi tekrar ederim. Olaydan dolayı çok çok üzgün olduğumu beyan etmek isterim. Zira ben de bir anne olmasam da benim de bir kız kardeşim var aynı yaşlarda. Ve benim de kardeşime baktığımda içim titriyor.

Olay günü sol şeritte seyir halindeydim. Yol iki şeritliydi. Hızımı hatırlamıyorum. Ancak hız sınırlarının içindeydim. Daha sonra orta refüjden bir el, kol ve bacak gördüm. Zaten görmemle sol camım patladı. Bu sırada frene bastım ve korna çaldım. Gördüğüm andan itibaren frene bastım. Camım patlamadan önce mi sonra mı frene bastığımı hatırlamıyorum."

Vidinlioğlu, kazanın ardından yaptığı manevraya ilişkin de "Her şey bir anda oldu. Sağda halk otobüsü vardı. Bu nedenle sol şeritte gitmekteydim. Sağa kırdığımı hatırlıyorum ancak ne zaman sağa kırdığımı hatırlamıyorum. Refleks olarak sağa kırdım" dedi.

“OLAY YERİNDEN AYRILMADIM”

Vidinlioğlu, kazanın ardından olay yerinden ayrılmadığını belirterek, "Müteveffanın ailesinin zararlarını karşılamak isterim. Olay saatini hatırlamıyorum. Ancak gündüz saatiydi. Görüşüm açıktı. Yağmur yoktu. Hava güneşliydi” dedi.

Sanık, müştekinin şikayetten vazgeçmesini kabul edeceğini, aksi kanaatte ise lehine olan hükümlerin uygulanmasını ve duruşmalardan vareste tutulmayı talep etti.

HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ İFADESİNİ DE TEKRARLADI

Mahkeme heyeti tarafından hazırlık aşamasında alınan beyanı okunan Vidinlioğlu, "Olayı anlattığım şekilde olmuştur. Ben refüj kısmında bir el ve bacak gördüm ve bir anda bu olay gerçekleşti. Olay çok hızlı gelişti, ben müteveffanın elinde bir şey olup olmadığını görmedim. Belirttiğim gibi hızım mahal sınırları içindedir” dedi.

“HIZ SINIRINA AİT HERHANGİ BİR TABELA YOKTU”

Sanık müdafiinin talebi üzerine Vidinlioğlu’na olay yerindeki trafik işaretleri de soruldu. Vidinlioğlu, “Olay yerinde hız sınırına ait herhangi bir tabela olmadığı gibi yaya geçidi de yoktu. Herhangi bir uyarı ikaz tabelası ya da ışığı da bulunmamaktaydı” dedi.

“CAM PATLADI, BENİM DE VÜCUDUMDA KESİKLİKLER VARDI”

Müşteki Esin Pehlivanlı’nın talebi üzerine sanığa olay anı soruldu. Vidinlioğlu, “Cam patladı. Benim de vücudumda kesikler vardı. O an olayın şokuyla bacaklarımı tutamadığım için hemen arabadan inemedim. Sol kapım açıktı. Yağmur görüş mesafemdeydi. Ben mağduru çarpmadan önce görmedim. Refüj kısmında ağaçlar vardı. Olay yukarıda belirttiğim şekilde oldu” ifadelerini kullandı.

Müştekilerin avukatı Hakan Marangoz’un talebi üzerine de Vidinlioğlu’na olay sırasında araç kullanırken telefonla görüşüp görüşmediği soruldu. Vidinlioğlu, “Kimseyle konuşmuyordum. Soruşturma aşamasındaki beyanlarımı vermeden önce avukatım harici kimseyle görüşmedim. Kimse bana herhangi bir telkinde bulunmadı” dedi.

“TELEFONA BAKMIYORDUM”

Müştekilerin avukatı Gökhan Işık Ulutaş’ın talebi üzerine ise Vidinlioğlu, camın patlamasından anladığı kadarıyla camın tuzla buz olduğunu, camın keskin hale gelmediğini söyledi. Sanık Vidinlioğlu, “Olay günü cam patladığında kesikler üzerinde ve ellerimdeydi. Yüzümde ve kollarımda camların geldiğini hissettim. Sağda halk otobüsü vardı. Olay sırasında önüme bakmaktaydım. Herhangi bir şekilde telefona bakmıyordum” dedi.

Vidinlioğlu ayrıca daha önce bu yoldan geçtiğini ancak ne kadar zaman önce geçtiğini hatırlamadığını, genellikle çevre yolunu kullandığını, olay günü evden çıktığını, çarşıya gitmediğini ve olay sonrasında aracının anahtarını üzerinde bırakıp bırakmadığını hatırlamadığını söyledi.

Davanın ilk duruşması 12 Kasım 2026 tarihinde saat 14.30’da Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu’da 21 Ağustos 2025’te 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, Fatma Nevra Vidinlioğlu’nun kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve 24 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Vidinlioğlu hakkında “taksirle öldürme” suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, Vidinlioğlu’nun olay yerindeki “ana yol-tali yol” kavşak levhasını dikkate alarak hızını azaltması gerekirken bunu yapmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin önceki trafik tespit tutanağı ve bazı bilirkişi raporlarında Vidinlioğlu kusursuz, Yağmur Pehlivanlı ise kusurlu bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 30 Nisan 2026 tarihli ek raporunda ise kavşak levhasının bulunması halinde Vidinlioğlu’nun “alt düzeyde tali kusurlu” olduğu değerlendirildi.

Dosyaya sunulan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü evrakları ve 7 Mayıs 2026 tarihli tutanakta, kazanın meydana geldiği kesimde “ana yol-tali yol kavşağı” levhasının bulunduğu belirtildi.

Savcılık da bu tespit doğrultusunda Vidinlioğlu’nun kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığının sabit olduğunu belirterek kamu davası açtı.