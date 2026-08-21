Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 yıl 7 gün hapis cezasıyla aranıyordu: İzmir'de yakalandı

15 yıl 7 gün hapis cezasıyla aranıyordu: İzmir'de yakalandı

21.08.2026 11:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
15 yıl 7 gün hapis cezasıyla aranıyordu: İzmir'de yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 13 ayrı suçtan hakkında toplam 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan firari yakalandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 gün hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan T.Ç.’nin Seferihisar ilçesi Bengiler Mahallesi’nde bulunduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Firari T.C., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan T.Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #İzmir #Hapis Cezası