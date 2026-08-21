15 yıl 7 gün hapis cezasıyla aranıyordu: İzmir'de yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 gün hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan T.Ç.’nin Seferihisar ilçesi Bengiler Mahallesi’nde bulunduğu tespit edildi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Firari T.C., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan T.Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.