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16 Ağustos 2026 bugün hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler? İstanbul trafiğe kapatılacak yollar listesi...

16 Ağustos 2026 bugün hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler? İstanbul trafiğe kapatılacak yollar listesi...

16.08.2026 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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16 Ağustos 2026 bugün hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler? İstanbul trafiğe kapatılacak yollar listesi...

İstanbul'da 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. Peki, 16 Ağustos 2026 bugün hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?
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İstanbul'da gerçekleştirilecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Peki, 16 Ağustos 2026 bugün hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

16 AĞUSTOS İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bugün düzenlenecek triatlon şampiyonası kapsamında saat 04.45'ten programın bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

- Atatürk Caddesi’nin sahil istikametine çıkan tüm yollar

- Cuma Yolu Caddesi

- Körfez Caddesi

- TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol

- TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti

- Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti

- TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları

- Yeni Riva Yolu ve Kavacık’tan Atatürk Caddesi’ne giden güzergâh

- Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer istikameti

- Büyükdere Caddesi’nin Zincirlikuyu-Levent istikameti

- Çilekli Tesisleri’nden TEM güneye giden güzergâh

İSTANBUL'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Trafiğe kapatılan yolları kullanacak sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar şu şekilde:

- Küçüksu Caddesi

- Göksu Caddesi

- Mehmet Ali Birand Caddesi

- Atatürk Caddesi'nin Kavacık istikameti

- Büyükdere Caddesi

- Kuzey Marmara Otoyolu

- D-100 güney

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Avrasya Tüneli Ankara istikameti

- Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti

- Uğur Mumcu Caddesi

KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün şampiyona kapsamında hayata geçirdiği ulaşım düzenlemesi, organizasyon sona erene kadar yürürlükte kalacak. Yarış programının tamamlanmasıyla birlikte geçici olarak kapatılan yollar kademeli şekilde yeniden araç geçişine açılacak.

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