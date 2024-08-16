16 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:29

Güncelleme: 16.08.2024 - 09:29

SAKARYA ilinde 16 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERAGA mahallelerinde 29001, 29008, HACI MUHARREMLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, SERVETİYE mahallelerinde 5005 SK., 5006, 5007 SK., 5008 SK., 5020 SK., 5029 SK., 5036, 5036 SK., 5037, 5037 SK., 5038, 5038 SK., 5040, 5048, 5093, 5093 SK., 5106 SK., 5110 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, SAKARYA, SAKARYA BULVAR, SEHIT YUSUF KÖSTERELI, SEHIT YUSUF KÖSTERELI CD., SERVETİYE CD., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KARAMAN, SAKARYA, YENİGÜN mahallelerinde 1. ARA SK., 1. SK., 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1403- KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1409- KÜME EVLER, 1410 KÜME EVLER, 1411 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424-, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1431 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433 KÜME EVLER, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1437 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1443 KÜME EVLER, 1444 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1449 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1456 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1457- KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1460 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1475- KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1490 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1494- KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3. SK., 3007 NOLU SK., 3009 NOLU SK., 3010. SK., 3011 NOLU SK., 3015 NOLU SK., 3016 NOLU SK., 3023 NOLU SK., 3027 NOLU, 3027. SK., 3028. SK., 3036 NOLU, 3037 NOLU SK., 3044 NOLU, 3047 NOLU SK., 3049 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3052. SK., 3053 NOLU SK., 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3059 NOLU, 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3068 NOLU SK., 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 309 NOLU CD., 311 NOLU CD., 312 NOLU CD., 317. CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 32. SK., 35. SK., 42. SK., 44. SK., 5. SK., 6. CD., ASIR, ASIR CD., CANSU SK., IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHİT KIRAÇ CD., SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, SEHIT ÇETIN USLU CD., ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., TURAN CD., UÇAR SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, BILECILER/2, GİZEM CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KESTANEPINARI mahallelerinde ÇIRALI, KARADERE (KESTANEPINARI) SK., KESTANEPINARI/1, KESTANEPINARI/29, KESTANEPINARI/3, KESTANEPINARI/4, MERKEZ(ŞERBETPINAR) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KESTANEPINARI mahallelerinde KESTANEPINARI/8, MADEN/2, TEPEBAŞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KESTANEPINARI mahallelerinde HENDEK KOCAALİ YOLU, KARADERE (2), KESTANEPINARI/17, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/25, KESTANEPINARI/5, MERKEZ_9, YENI, YENİ, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Ağustos Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 NİSAN, 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2128., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2215., 2218., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 4600. SK., 539. SK., 545. SK., 546 SK., 547., 548. SK., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 553. SK., 554. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 564. SK., 566., 566. SK., 568. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 584. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ARALIK SK., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS SK., BAL, BAL SK., BİZİMBAHÇE SERDİVAN 1. ETAP İÇ, BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI, CAMI SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇINAR SK., ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEFNE SK., DEMET, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN, EVREN SK., FARUK BENLİ SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISLER SK., IŞIK SK., İNKA PARK 2 SİTESİ İÇİ YOLU, İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAYA SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEKLİK SK., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MESUT SK., MEŞELİ SK., NESE, NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., STADYUM, STADYUM CD., SULTAN SARAYI, SUSAM SK., SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE, TÜRBE SK., ULU SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, ÇINE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde AKDOGAN, ARPAŞLAR, ÇİNE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde HABİPLER SK., MENDERES CD., YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 9024 SK., 9026 SK., 9041, 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9053 SK., 9064 SK., 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9095, 9099, ÇEŞMELER SK., KARACASU CD., SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, DURMUŞLAR, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ASAGI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., CIVEK, CİVEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, MERCAN, MERKEZ_1, RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SAMANPAZARI, SEREFIYE, SEREFIYE SK., ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., TAŞBURUN SK., TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE SK., TEPE_1, TOPÇU SIRTI CD., YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KARAÇALILIK mahallelerinde 10001 SK., 10002, 10002 SK., 10008, 10008 SK., 10019 SK., 10022 SK., 10023, 10024 SK., 6011 SK., 6058 SK., 6064, 6064 SK., 6074, 6074. SK., 6091 SK., 6095, 6095 SK., 7053, 7134, 7136, 7140 SK., 7142, 7145, 7146 SK., 7147, 7148-, 7149 SK., 7151 SK., 7155, 7156, 7156 SK., 7157 SK., 7158, 7159 SK., 7160, 7161 SK., 7162, 7162 SK., 7163, 7163 SK., 7164, 7164. SK., 7167, 7167. SK., 7169, 7169 SK., 7171-, 7173 SK., 7177. SK., 7181, 7182 SK., 7187, BATAKKÖY CD., KARAÇALILIK, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11002, 11004, 11007 SK., 12004, 12004 SK., 12006, 12006 SK., 12010, 12010. SK., 12018 SK., 20012 SK., 8047 SK., 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8075 SK., 8088, 8089 SK., 8094, 8096, 8097 SK., 8100, 8104, 8116 SK., 9062 SK., 9064, 9066, 9089 SK., 9103, 9103 SK., HANYATAK SK., MUDURNU CD., MUDURNU_1, YAHYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Ağustos Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11003 SK., 11004 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12005 SK., 12010 SK., 12016 SK., 12018, 8076, 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8087, 8089, 8090, 8104 SK., 8112, 9060, 9066 SK., 9070, AKYAZI TİCARET BORSASI, MUDURNU_1 CD., YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AKIN, EMİN SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HAKAN, KISA, METİN, NARİN SK., ORTA CD., SAYGIN SK., TEKIN SK., TEKİN SK., ULUS, UZUN SK., YÜCEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Ağustos Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ mahallelerinde 70. NOLU, 901 KÜME EVLER, 902, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., AYAN CD., ÇAĞLAYAN CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE, EŞREF BİTLİS CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, GENÇLER SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK, MEHMET AKIF, MERKEZ4, MERKEZ6, MEVLANA SK., PINAR SK., SEFA, SONER CD., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 16 Ağustos Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8004, BAHÇECİK CD., ÇAĞLAYAN SK., DENİZ, DENİZ SK., ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, GÖL, GÜZEL, KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, VADİ SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.