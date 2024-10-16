16 Ekim DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:43

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:43

DÜZCE ilinde 16 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, GÖKTEPE, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 05:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, AKÇAM SK., ALPEREN SK., BADEM 1 SK., BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAKİ ÇELEBİ SK., BALA ÇEBİ SK., BAŞAK SK., BAYRAKTAR SK., BAYTAR AHMET, BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., BEGONYA SK., ÇİMEN SK., DERVİŞ AHMET SK., EDİLLİ CD., ERENLER SK., FAN DERESİ SK., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., FINDIK SK., FİRUZE SK., GÖDE SK., GÖKTEPE SK., GÖREN, GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., HACI HAFIZ 2 SK., HACI MEHMET SK., HACI MOLLA SK., HACI OSMANLAR SK., HACI ŞAKİR SK., HACIHAFIZ1 SK., HAMAM, HAMAM SK., HAZAN, HOCA AHMET YESEVİ CD., HÜRRIYET, HÜSEYİN YANMAZ CD., INCI, İLLA CD., İNCİ SK., İSTANBUL CD., KAPAÇLAR SK., KARA AHMET SK., KARADUT, KARANFİL SK., KAYA, KAYA SK., KESME, KESME SK., KETMENLİ CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., KİRAZ SK., KOÇBABA SK., LERZAN, LİSE SK., MENEKSE, MEYDAN SK., MUALİM AZİZ SK., MUALLİM SK., OKUL SK., ORHAN GAZİ CD., OSMAN NABİ SK., ÖZGE, ÖZGE SK., RACİL SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SAKİN SK., SANTRAL CD., SARICA, SARICA SK., SARIGÜL SK., SEDİR SK., SEMA SK., SOĞUK PINAR CD., ŞAHİNKAYA SK., TALAT UĞUR CD., TANER SK., TERZİ EMİNLER SK., TÜRBE SK., UYSAL SK., ÜÇDERE, ÜÇDERE SK., YANMAZ, YARENLER SK., YONCA, YÜCE, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRNIK mahallelerinde arsaklar iç yolu, ÇIRNIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRLER mahallelerinde BEKİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 26. SK., 33., 35., 54., AYDIN SK., MERİÇ SK., SEHIT NUSRET AKAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR mahallelerinde 5117., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALLAR mahallelerinde 4606. SK., 4607. SK., 4626. SK., 4629. SK., 9.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2813. SK., 2820., 2821. SK., 2823. SK., 2826. SK., 2830., 2830. SK., 2836. SK., 2843. SK., 2864. SK., 3051. SK., ÇIKMAZ SK., SARAYYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., SERT ÇK. SK., SERTOĞLU ÇK. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BEYCİLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1464. SK., 1468. SK., 1475. SK., 1536. SK., 1547., 1547. SK., 1554. SK., 2426., 2427. SK., 2428. SK., 2441., 2454. SK., 2456. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2500. SK., 2514. SK., 2527., 2528. SK., 2543. SK., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2892., 2926., 2932. SK., 2937., 2939., 2939. SK., 2945. SK., 2946. SK., 2948., 2951., 2953., 2956., 2957, 2962. SK., 2965., 2972., 2980., 2980. SK., 2988. SK., 48. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., BEYCİLER KAVŞAĞI, ÇİLİNGİR SK., HALİL AĞA ÇK., KALMAK, KALMAK SK., KARADENİZ SK., KUYUMCU CD., NEŞET KUYUMCU CD., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2698. SK., 2699. SK., 2734. SK., 2738., 2747., 2750., 2890. CD., 2897., 2901., 2907. SK., 2910. SK., 2914., 2921. SK., 2979. SK., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL, GÖKKUŞAĞI EVLERİ SİTESİ İÇİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3475. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3662., 3685. SK., 3695. SK., 3716., 3718. SK., 3736., 3740., 3740. CD., 3783. SK., ÇAKIRLAR YOLU, ÇELIKLER, YIGILCA, YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 2900. SK., 2902. SK., 2904. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2730. CD., 2741. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI mahallelerinde EMINAÇMA, EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2587., 2665., 2675., 2675. CD., 2700., 2707. SK., 2712., 2734., 2741. SK., 2748., 2750. SK., 2760., 2780. SK., 2798., 2806., 2811., 2820. CD., 2826., 2875., 2893. SK., 2895., 2901. SK., 2902., 2904. SK., 2906. SK., 2910., 2915., 2922. SK., 2925., KEMAL BATUR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, SARAYYERI mahallelerinde 1425., 1465., 1467. SK., 1474. SK., 1483. SK., 1493. CD., 1536., 1552. SK., 2180. CD., 2424. SK., 2426. SK., 2427., 2456., 2458. SK., 2461. SK., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2466. SK., 2498., 2500., 2506. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2530., 2887. SK., 2889., 2889. SK., 2893., 2894. SK., 2905., 2930., 2930. SK., 2932., 2933., 2933. SK., 2936. SK., 2940. SK., 2941., 2944., 2948. CD., 2949., 2949. SK., 2952. SK., 2961. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2971. CD., 2977. SK., 2981. SK., 2984., AKÇAKOCA KARAYOLU, ATASEVEN, ATASEVEN SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., KARAKUS, KARAKUŞ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU, NOBELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCA, TORLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE, FEVZİÇAKMAK, NUSRETTİN mahallelerinde 220. SK., 374. SK., BOLU, BOLU CD., DERE SK., EREL SK., FATİH SK., MURAT CENGİZ SK., YAŞAR TÜTÜNCÜOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR mahallelerinde 3753. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:10-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR mahallelerinde 3489., 3489. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, DEMETEVLER, N KENDISI, TOKUSLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3470., 3470. SK., 3672. SK., 3674. SK., 3679. SK., 3696. CD., 3697. SK., 3715., 3716. CD., 3742. SK., 3744., 3752. SK., 3770., 3770. SK., 3772., 3772. SK., 3777. SK., 3783., 4094. SK., 4101., ÇELİKLER SK., ÇIFTLIK MERKEZ, YIĞILCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 14:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE, 3218., 3653. SK., 3660. SK., 3662. SK., 3673., 3673. SK., 3708. SK., 3720. SK., 3760. SK., 3764. SK., 3786., 3786. SK., DÜZCE YIĞLICA YOLU, MELEN CD., MERKEZ ÇAKIRLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, MERKEZ mahallelerinde DERE, YUNUSEFENDİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ÇAMLIBEL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YUNUSEFENDİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURHAN, HACILAR, KIYIKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, ÖREN, SOĞUKSU, TAŞLIK mahallelerinde 413, 603, 605. SK., 608, 638, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAMLIPINAR, HALILBEY, HALİLBEY KÖYÜ YOLU, KIYIKÖY, KIYIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ_24, ÖREN, ÖREN KÖYÜ YOLU, ÖREN1, SIRTPINAR KÖY İÇİ, SIRTPINAR KÖYÜ YOLU, SOGUKSU, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU, SOĞUKSU YOLU CD., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 15:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 140., 149. SK., 172., ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.