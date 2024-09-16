16 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:59

MANİSA ilinde 16 Eylül Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Gülpınar; Gülpınar, , Gülpınar Köyü Yolu, Gülpınar Köyü İç Yolu, Patika, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, Gülpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kıran; KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, İsimsiz184, , Kıran, ALANYAKA, MERKEZ, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, Kıran elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kıymık; , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kızıldam; , Akpınar Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü İç Yolu, Patika, arazi yolu, Kızıldam, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü Yolu, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, ÇAM KÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yol, Patika, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Köseler; , Köseler Köyü Yolu, Köseler Köyü İç Yolu, arazi yolu, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, İsimsiz105, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kuşluk; , Demirci Gördes Yolu, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; , Akpınar Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Beşeylül; , Demirci Gördes Yolu, Patıka, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, BAYRAKTAR, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Uzunçam; , Uzunçam elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Oğulduruk; , Oğulduruk Köyü Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü İç Yolu, merkez, OĞULDURUK HASKÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, tarla yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Salur; , Demirci Gördes Yolu, Salur İç Yol, SALUR, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Şeyhyayla; , Demirci Gördes Yolu, Şehyayla Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla İç Köyü, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Ulgar; , Demirci Gördes Yolu, Ulgar Köyü Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar, ULGAR KÖSELER, Ulgar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, arazi yolu, AKPINAR, Ptika, Patıka, Patika, Demirci Gördes Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Akpınar Köyü Yolu, , Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, yok, kızıldam bademli mevki , Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Evciler; Evciler, LEYLEK, Evciler, Evciler, TURUNÇ, IRMAK, Evciler, YILDIRIM BEYAZIT, GAZİ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, YAŞAR DOĞU, BESTE, Evciler, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, TAŞLI, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, AY YILDIZ, BAYIR, Çağlar, DAĞ, ORHAN GAZİ, Evciler, SALKIM, Evciler, Evciler, Çağlar Cad., Zafer Dogu Caddesi, Patika, Orhan Gazi C.D, Ertuğrul Gazi Sok., BARBAROS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Yeşilyurt; , Patika, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Beğenler; , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Çatalarmut; , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Dargıl; , Dargıl Köyü Yolu, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Deliçoban; , Deli Çoban Köyü İç Yol, Deliçoban Köyü Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Demirci Gördes Yolu, Patika, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, üzümlü yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Efendili; , Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü İç Yol, Patika, köy iç yolu, MERKEZ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, ESENYURT SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Güneşli; , ONDOKUZ MAYIS, OTUZ AĞUSTOS, AKASYALAR, AKPINAR, ANADOLU, ARDA, ARDIÇ, ARI, ATA, ATATÜRK, AY, AYGÜLLER, BÜLBÜL, CUMHURİYET, DAMLA, Demirci Gördes Yolu, DESTE, FATİH, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli Köyü İçyolu, GÜRERLER, HACI MUSTAFA PAŞA, HALİL YANLIZ, HAVUZ, HOCA AHMET YASEVİ, KANARYA, KARAOSMANOĞLU, KAYALI, KEKİK, KİLİM, KOCA CAMİ, KIRLANGIÇ, MARTI, MENDERES, LEYLAK, MESCİT, MESİR, MEZARLIKBAŞI, MİMAR SİNAN, PAPATYA, PARK, Patika, PEHLİVANOĞLU, PEKMEZ, PLEVNE, SÜMBÜL, ULUS, VATAN, YARENLER, YAVUZ SULTANSELİM, ÇAĞLAYAN, ÇİLEK, ÇİMEN, ÇİTLENBİK, İSTİKLAL, ŞHT.SELAMİ SEZER, ŞİRİN, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜL, TÜTÜN, KUMRU, iç yolu, ARI BURUN, CEMRE, YALI, SARMAŞIK, KELEBEK, IHLAMUR, YUNUS EMRE, ÇIKMAZ, KARANFİL, YONCA, KARACA, DEĞİRMEN, SERÇE, İNCİ, ÖZDEMİRLER, MEHMET AKİF ERSOY, ANAFARTALAR, HUZUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Karakeçili; , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kaşıkçı; , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, BAHADIRLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:36.911-2024-09-16 15:00:48.876 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patıka, KALABAK, Hüseyni Baba, , Gördes Köprübaşı Yolu, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:36.911-2024-09-16 15:00:48.876 saatleri arasında Beşeylül; , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Ulacık; İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 08:00:19.903-2024-09-16 09:00:32.483 saatleri arasında Bardakçı; köy iç yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:06.735-2024-09-16 14:00:13.384 saatleri arasında Bakır; 30-4., 37 Sk., İsimsiz59, İsimsiz26, bakır köyü yolu, 41, Şefik Paksoy Cd., İLYASLAR YOLU, Mehmet Akçay Cd., TAHİR USLU CAD., Bakır Sk., Akhisar Bergama Yolu, 27/1. Sk., 27. Sk., 15. Sk., 40-1 Sk., 39. Sk., 30-1 Sk., İsimsiz126, İsimsiz124, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, 26/1 SK., İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz60, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, 39. Sk., İsimsiz53, 30-2 Sk., İsimsiz51, İsimsiz50, 30 SK., 31 Sk., İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, , İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, 9 Sk., 21. SK., İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, 30-1., İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, Bakır Sk., 35 Sk., İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:06.735-2024-09-16 14:00:13.384 saatleri arasında Kayadibi; ŞEFİK PAKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:56.254-2024-09-16 15:00:07.541 saatleri arasında Şair Eşref; 86. Sk., 82. Sk., 79 EDİPBAYAT Sk., 78. Sk., ALBAY FAHİR IŞIK, 82 sokak, 76, , 105. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:24.318-2024-09-16 15:00:34.053 saatleri arasında Selviler; , Selviler Köyü Yolu, SELVİLER MERKEZ, Selviler Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:51.282-2024-09-16 14:00:06.421 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:51.282-2024-09-16 14:00:06.421 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; 7 NOLU, KİRAZ, CENNET, İSTİKLAL, MANİSA, 13 NOLU, KURTULUŞ, , İZMİR, bülbüller, PINAR, badem, badem, 12, 7 nolu, badem, 9 NOLU, 10 NOLU, gökseki mevki, 16.nolu, ışık, izmir caddesi, İsimsiz7, İstiklal Sokak, İsimsiz1, 15 NOLU, ZAFER, KÜPELİ, SİNANLAR, MEZAR, IŞIK, KARANFİL, FIRIN ÇIKMAZI, FIRIN, HACI VEZİR, HÜSEYİN AĞA, BEYLER ÇIKMAZI 2, BEYLER ÇIKMAZI 1, BEYLER, GÜL, BADEM, ÜZÜM, ÇAM, DOĞAN ÇIKMAZI, SANCAK, FATİH, İSTİKLAL 1, İSTİKLAL 2, 4 NOLU, MENEKŞE, 5 NOLU, YENİ, ÇOŞKUN, 6 NOLU, GÜLAY, ANAFARTALAR, 16 NOLU, 8 NOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 09:00:51.282-2024-09-16 14:00:06.421 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 09:00:51.282-2024-09-16 14:00:06.421 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-16 2024-09-16 10:00:33.86-2024-09-16 16:00:42.207 saatleri arasında Karamanlı; MEHMET AKİF, Refik Şevket Sk., İsimsiz4, İsimsiz5, MÜMTAZ BAŞ, , Acar Sk., Deren Sokak, Durak Sokak, Fulya Sk., MALAZGİRT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:33.86-2024-09-16 16:00:42.207 saatleri arasında Namazgah; ADALET, Yazar Sk., ZÜBEYDE HANIM, İlke Sk., Piyade Er Veli Yalazı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:33.86-2024-09-16 16:00:42.207 saatleri arasında Hamidiye; Bahadır Sk., ADALET, TEĞMEN EDİP, Refik Şevket Sk., Piyade Er Veli Yalazı Sk., MÜNEVVER, MEHMET AKİF, Gül Sk., Bezirgan Sk., BALDIRLAR, Teğmen Faik Sk., YENİ, Zeliha Sk., Ziya Sk., ÇAMLICA, Çamlıca Sokak, ÖZDEMİRLER, MÜMTAZ BAŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:33.86-2024-09-16 16:00:42.207 saatleri arasında Darkale; fulya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Sevişler; İsimsiz16, İsimsiz5, Sevişler Site, İsimsiz56, Sevişer Site, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz9, Yabacı Sk., , Sevişler Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Beyce; , Beyce Köyü Yolu, Beyce Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz15, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Büyük Güney; , İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Büyük Işıklar; , Büyükışıklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Dualar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Göktaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Hatun; , Hatun Köyü Yolu, Savaştepe Soma Yolu, Hatun Köyü İç Yolu, İsimsiz37, İsimsiz54, İsimsiz55, HATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Heciz; , Heciz Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, Heciz Sk., İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, Heciz Köyü İç Yolu, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Karacahisar; , Karacahisar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Kızılören; , Kızılören Köyü İç Yolu, Patika, Kızılören - Göktaş , İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Koyundere; , Koyundere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Kum; , Kum Köyü İç Yolu, Savaştepe Soma Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz14, İsimsiz17, Küçükışıklar Köyü , İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-16 2024-09-16 10:00:50.71-2024-09-16 12:00:44.153 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.