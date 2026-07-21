Cumhuriyet Gazetesi Logo
16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin aktarılmasına yönelik operasyon: 20 gözaltı

16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin aktarılmasına yönelik operasyon: 20 gözaltı

21.07.2026 08:58:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin aktarılmasına yönelik operasyon: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan, kamuoyunda "hesapçı" olarak tabir edilen kişileri temin eden şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin, hesap sahipleriyle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini "atıcı" olarak adlandırılan kişilere ilettiği, dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin bu hesaplara aktarılmasını sağladığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettiği anlaşıldı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #Operasyon #gözaltı #siber suç

İlgili Haberler

İstanbul merkezli 12 ilde suç örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı!
İstanbul merkezli 12 ilde suç örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı! İstanbul merkezli 12 ilde, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Ankara'da organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yağma, silahlı saldırı ve tehdit suçlaması
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Yağma, silahlı saldırı ve tehdit suçlaması İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.