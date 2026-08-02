16 ilde orman yangınları: 6 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğini belirten Gürlek, soruşturmalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgileri aktardı:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir. Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

KOVUŞTURMA AŞAMASINDA TAHLİYE KARARI

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; 1 Haziran'dan bu yana Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Yalova, Osmaniye, Hakkari'deki yangınlara ilişkin adli soruşturmalar yürütüldü. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Haziran 2026 tarihli Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen yangın olayı ile ilgili 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve Torbalı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Bu kişiler, kovuşturma aşamasında mahkemece tahliye edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Temmuz 2026 tarihinde Aydınloluk köyünde meydana gelen yangın olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi ve Adıyaman Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Tutukluluk hali devam ediyor. Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29 Temmuz 2026 tarihinde Kumgedik Mahallesi'nde başlayan yangın olayı ile ilgili 2 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiği Burhaniye Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Tutukluluk halleri devam ediyor. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Temmuz 2026 tarihinde Atakent Mahallesinde Killik Mezarlığı üstünde meydana gelen yangın olayı ile tutuklanma talebiyle sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutukluluk hali devam ediyor.