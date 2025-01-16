16 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:34

SAKARYA ilinde 16 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 15.CD., 16021, 3001, 3005, 4003, 4007, 4008, 4009, 6.CD., 7.CD., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARABACAK SK., KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, MERKEZ/4, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/39, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16012, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 19018, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, 4001, 4012, 4013, 4014, akmeşe, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KAYACIK/31, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖRÜK SK., KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, TEPE, Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26045, 26049, 26103, 26136, AKASYA, AKASYA SK., BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAMLIK SK., GAZI (KUZULUK), GÖL, GÜL (KUZULUK), HUZUR SK., KANSU, KEKEÇ SK., KUZULUK KÖY İÇİ, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAVİ SK., MEVLANA SK., NİLÜFER SK., TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, YANIK SK., YASEMIN, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde 26063, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BALLIKAYA SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN SK., GAZİ (KUZULUK), GÖL SK., HANEDAR SK., İPEK, KANSU SK., KARANFİL SK., KARANFİL_1, KEKEÇ, KIRAÇ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOĞLU SK., OFLU, OFLU SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK, YENİ, YENİ SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Ocak Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, SAĞLIK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU1, AVDULLAR, AVDULLAR KÖY YOLU, AVDULLAR KÖYÜ YOLU, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DERE, DOKTOR İLHAMİ İKA SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, MUTAFLARYENI, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TAVŞANSUYU KÖYÜ YOLU, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 26., 260. SK., 4., 50., 53., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 103. SK., 110., 14., 17. SK., 19., 21., 25., 260., 478., 71., 78., 94., 95., BAYIRAKÇAŞEHİR CD., BILECIK, BİLECİK CD., DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, FATİH SULTAN MEHMET, PASA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ORHANIYE, ORHANİYE, TEPECIKLER mahallelerinde 1301., 880., AMASYA, AMASYA SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., BELEDİYE SK., BENT, BENT SK., ELVAN BEY, ELVAN BEY SK., KOÇAK SK., ORMAN, SINAN BEY, SINAN BEY SK., SİNAN BEY SK., STAT SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMBEY, İLİMBEY mahallelerinde 3406., 3407., 3412., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 281. SK., 282., 283., 455., 801. SK., 806., ALMAATA, ALMAATA SK., BAĞCIOĞLU SK., BİŞKEK SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., G.HAYDAR DOĞAN SK., ISTANBUL, İSTANBUL, İSTANBUL CD., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ASLANLAR, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ESKICILER, GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SEFERLER, SEFERLER SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2356., 2401., 2451., 2452., 2454., 3002., 3501., 3504., 3506., 3517., 4202., 4204., 4208., 4214., 4215., 4356., 4652., 4708., 4711., 4712, 4715., 4716., 4722., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3201., ADAPAZARI TARAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1304., 1305., 3203., 3206., 3208., 3352., 930., 932., 948., 955., 957., AÇMALAR SK., AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HAFIZ HASAN, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR- SK., KAVAKLAR_1, KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, MANAS SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NILÜFER, NİĞBOLU SK., OKUL CD., PLEVNE SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TASKENT, TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, 4006, ADA, ADA SK., ARMUTLUK SİTESİ İÇİ YOLU, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BAŞARAN SİTESİ İÇİ YOLU, DAMLA SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRTINA SK., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HERCAI, KUTLU SK., ORKİDE SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞAFAK 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE YOLU, ÜNLÜCE YOLU CD., YEŞİL BELDE SİTESİ İÇİ YOLU, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMERCAN mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/2, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, ORTA 1, YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AYÇA, AYÇA SK., CEVIZ, CEVİZ SK., FESLEGEN, GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, İPEKYOLU, MANOLYA, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PİR SK., SEVİMLİ SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AHLAT, AYVA SK., BASRIBEY/1, FİDE SK., IPEKYOLU, İNCİR SK., KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI, KASTARCI SK., KIRMA, KIRMA SK., LALEZAR, LALEZAR SK., MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MEŞELİK CD., PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, SİTE İÇİ YOLU, SÖNMEZ, TOMURCUK, TOMURCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITABAT, HAMİTABAT mahallelerinde 18 Nisan cd, 2215., 2219., 2227., 2227. SK., ÇAMYOLU CD., KARAKOL SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLU, HAMITABAT, HAMİTABAT, KURUÇESME mahallelerinde 2202., 2202. SK., 2225., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2321. SK., 2406., ÇAKAR SK., GÜVEN SK., İPEKYOLU CD., KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY mahallelerinde KAMER, UYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 901. SK., 990., RAİF TUMBAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA mahallelerinde ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 809., 864. SK., 922 NOLU SK., AKARSU SK., BUGDAY, SUAT SK., ZIYAPASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 14. CD., 15., 15. CD., 16., 16. CD., 180. SK., 182. SK., 184., 186., 198., 198. SK., 200., 200. SK., 202., 202. SK., 217., 219. SK., 221. SK., 223. SK., 233., 233. SK., 3086., 3119., 3120. SK., 3121., 3122. SK., 3123., 3123. SK., 3125., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160., 3160. SK., 3193 SK., ARABACI, ARABACI SK., ARDA SK., BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAMLICA SİTESİ İÇİ YOLU, DİLEK 2 SK., EMRE, EMRE SK., ERDEM SK., FENERLİ SK., GAMZE SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIRNE, GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KUTUP SK., MEVLANA 2 SK., PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ÜMİT SK., ÜNIVERSITE BINALARI 1- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809. SK., LALE, SAHİL SK., ZERAFET SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2., 2. CD., 379. SK., 383., 383. SK., 389., 389. SK., 409., 411., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BAS, BAŞ SK., BİRLEŞİK SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, FILIZ, FİLİZ SK., KERVAN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YENIKÖY, YENİKÖY, YESILKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 412. SK., ACILIK SK., ATATÜRK BULVAR, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, İsimsiz92, MERKEZ SK., MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, MIMAR SINAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Ocak Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI HANBABA, SEYHLER, ŞEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1101. SK., 1102., 1102. SK., 1103. CD., 1103./1, 1103/1, 1104. SK., 1105., 1105. CD., 1105. SK., 1106. SK., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1110., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13707, 13716, 1545. SK., 6152 SK., 6153, 6153 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, CAMİ SK., DEGIRMEN, DEGIRMEN/3, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ_18 SK., MERKEZ_74, PINAR, SAKARYA, SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA CD., SAKARYA_1, SEYHLER, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARI ÇALICA MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1004 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1031, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1701, 1702, 1703, 1706, 24 NOLU CD., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BEYAZIT, KONAK, KONAK SK., KÖKLÜ SK., KÜBRA, KÜBRA SK., NİSA, NİSA SK., ÖZER SK., SELIMIYE CD., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde DERE SK., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Ocak Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU SK., 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, ADİL SK., ÇİÇEK SK., IHLAMUR, ISTIKLAL, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde DEGIRMEN-, ESKURT, HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE, SEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 363 SK., 363/1 SK., 396, 396 SK., BEYAZ BELDE TATİL SİTESİ İÇİ Y, LOZAN CD., ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 00:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 20. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., AHMET YESEVİ SK., ALADDİN SEZER CD., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ANKARA, BARBAROS, BAYRAK, BAYRAK SK., BÖKE DERE SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CIHADIYE-, ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUA MEYDANI/1, FARABI, FATIH, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HÜR, İBNİ SİNA SK., KARAPINAR/15, KAVAKDIBI SK., KAVAKDİBİ SK., KEŞANLI SK., KILIÇ ASLAN SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MİMAR SİNAN CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NENE HATUN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHANGAZİ CD., SAKIN, SAKİN SK., SARAY SK., SEDAT ERYIGIT, SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SIRADUTLAR SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TEVFİK FİKRET SK., TÜRBE SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UĞURLU SK., UYSAL SK., YAHYA KEMAL CD., YESIM, YEŞİM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK., ZEYTİN SK., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 12. SK., 13. SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, SELÇUK, SELÇUK SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.