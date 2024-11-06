16 yaşındaki genç, babasının ölümünden sonra 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde babasını kalp krizinden kaybeden 16 yaşındaki genç, beynine pıhtı atması sonucu girdiği komadan çıkamadı. Genç, hastanedeki hayat mücadelesini kaybetti.
Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alaplı Meslek Yüksekokulu Güvenliği Yüksel Aşkın’ın ölümünden bir hafta sonra, oğlu 16 yaşındaki Beytullah Aşkın beyine pıhtı atması sonucu bitkisel hayata girdi. Ankara Etlik Hastanesi yoğun bakımda tedavi altın alınan Aşkın; 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Beytullah Aşkın’dan geriye ise babasının tabutu başında gözyaşı döktüğü fotoğraflar kaldı.
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